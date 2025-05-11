Ejército confirma captura de nueve militares implicados en la desaparición de un civil en Frontino, Antioquia

El Ejército Nacional informó este miércoles que se adelanta la captura de nueve uniformados presuntamente involucrados en la desaparición de un civil dentro de una base militar ubicada en el municipio de Frontino, en el departamento de Antioquia.

RELACIONADO Ejército destruyó siete artefactos explosivos en La Guajira que habrían sido instalados por el ELN

Ejército confirma captura de uniformados implicados en la desaparición y muerte de un ciudadano

A través de su cuenta oficial de X, la institución señaló que las detenciones se realizan “con apoyo de la policía judicial”, y que los militares implicados ya habían sido apartados de sus funciones mientras avanzan las investigaciones.

“El Ejército Nacional continúa brindando todo el apoyo requerido a la Fiscalía General de la Nación y a la Jurisdicción Penal Militar y Policial para garantizar la transparencia y celeridad en el desarrollo de los procesos investigativos”, indicó la entidad.

Las autoridades competentes serán las encargadas de determinar las responsabilidades individuales de los militares involucrados.

Según un comunicado del Ejército, los hechos se registraron el pasado 7 de octubre cuando, al parecer, tropas del Batallón de Infantería N.º 32 General Pedro Justo Berrío, adscrito a la Cuarta Brigada, habrían retenido a un hombre que se encontraba merodeando cerca de las instalaciones militares. Situación que no fue reportada por el comandante de la base.

La investigación preliminar apunta a que 1 teniente, 1 sargento y 7 soldados habrían hecho un uso desmedido de la fuerza, lo que terminó causando la muerte del ciudadano.

El caso fue denunciado por la propia institución el 8 de octubre ante la Fiscalía General de la Nación con el propósito de que se iniciaran las investigaciones correspondientes.

RELACIONADO Ejército confirma la liberación de los dos soldados secuestrados en Meta

Ejército abrió investigación contra uniformados implicados en la desaparición de un ciudadano

Por su parte, el Ejército también abrió una investigación disciplinaria interna y permitió el ingreso de personal de Policía Judicial a la base para adelantar las diligencias judiciales y la búsqueda del cuerpo de la víctima.

Según el comunicado, los nueve militares deberán responder ante la justicia por los delitos de homicidio agravado, tortura agravada y desaparición forzada agravada.

“El Ejército Nacional rechaza de manera tajante estos comportamientos que afectan la imagen institucional y no tolerará que sus integrantes actúen en contra de la Constitución, la ley y las políticas internas”, indicó la entidad.