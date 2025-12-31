Desplazamientos masivos en Filo el Gringo por enfrentamientos entre disidencias de las Farc y el ELN

La noche del 30 de diciembre estuvo marcada por el éxodo de decenas de familias del corregimiento de Filo de Gringo, en jurisdicción de El Tarra, Norte de Santander, debido a la crudeza de los enfrentamientos entre las Disidencias de las Farc y el ELN.

Habitantes relataron que se resguardaron en sus viviendas y el lugar quedó prácticamente vacío debido a los ataques entre grupos armados.

Fuentes locales señalaron que en las calles permanecen cuerpos sin vida que nadie se atreve a recoger, mientras las balas y los drones han afectado numerosas viviendas. El Comité Departamental de Paz informó que hace seguimiento a la situación.

ONU alerta por violencia y ataques con drones

La Oficina de Derechos Humanos de la ONU en Colombia expresó a través de su cuenta de X su "profunda preocupación por la situación de violencia que escala en los municipios de Tibú y El Tarra, Norte de Santander, y, en particular, por la confrontación armada entre dos grupos armados no estatales en el corregimiento de Filo de Gringo, zona rural de El Tarra y la parte norte de este municipio, en el cual, hoy hay desplazamientos masivos, confinamientos y ataques con drones cargados con explosivos".

El organismo internacional subrayó que "hay llamados de las comunidades y de las autoridades locales, para que las autoridades competentes hagan presencia y desplieguen todas las acciones de prevención y protección para la población civil".

Viviendas destruidas y heridos tras ataques

En la mañana del 31 de diciembre se conoció un video que muestra cómo quedaron las viviendas en Filo el Gringo tras los ataques con drones. Al menos cinco personas resultaron heridas, entre ellas dos menores de edad, lo que incrementa la preocupación por la seguridad de la población civil en esta zona del Catatumbo.