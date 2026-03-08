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Diputado Yesid Sandoval contó cómo lo atacaron a tiros en su vehículo en la vía Cali - Yumbo

El diputado del Pacto Histórico se movilizaba en su carro sin su esquema de protección cuando fue atacado a la altura de Guabinas.

Mañana Express

agosto 03 de 2026
08:14 a. m.
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Uno de los fines de semanas más violentos se vivió en Colombia este 1 y 2 de agosto; un atentado con explosivos en Cúcuta, el asesinato de dos policías en Ataco, Tolima y el crimen de un gobernador indígena en Florida, Valle, fue parte del cruel panorama.

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A esta lista de hechos violentos se le suma el ataque armado contra el diputado del Valle del Cauca, por el Pacto Histórico Yesid Sandoval en la vía que comunica a Cali con el municipio de Yumbo.

El diputado explicó que no llevaba a su esquema de seguridad y reveló los detalles de cómo fue el intento de asesinato del que fue víctima en horas de la tarde del domingo.

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Diputado contó detalles de cómo fue su intento de asesinato

El diputado Yesid Sandoval denunció haber sido víctima de un atentado a bala cuando iba a su casa, cuando en el sector de Guabinas, en Dagua, fue sorprendido por hombres armados que le dispararon.

La camioneta en la que se trasladaba recibió un impacto de bala en el costado izquierdo. Afortunadamente ni él ni otro diputado que lo acompañaba resultaron heridos.

Iba solo (sin escoltas), afortunadamente, porque podría haber sido más grave frente a algún herido de algún acompañante, pero bueno, aquí estamos gracias a Dios.

En el momento del ataque no llevaba su esquema de seguridad debido a que "uno estaba en descanso y la otra persona estaba teniendo un receso porque habíamos trabajado también desde horas muy tempranas de la mañana".

Solo salía a hacer una diligencia con un compañero diputado.

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Diputado recibía amenazas desde su campaña

El diputado explicó que sí cuenta con un esquema de protección asignado por la UNP desde hace más de dos años, cuando estaba en campaña y ya recibía amenazas de muerte.

Sin embargo, aseguró que actualmente no contaba con amenazas activas.

Al mismo tiempo indicó que no tiene información de quién podría estar detrás del atentado.

El hecho ya fue denunciado ante la Fiscalía para que se adelanten las investigaciones correspondientes.

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