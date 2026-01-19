Ejército logró neutralizar seis explosivos improvisados que estaban en las vías de acceso a Anorí, Antioquia

Durante la mañana de este lunes 19 de enero, el Ejército Nacional confirmó que logró neutralizar seis artefactos explosivos improvisados que habían sido instalados sobre las principales vías de acceso al municipio de Anorí, en el departamento de Antioquia.

La operación se desarrolló en el marco del Plan de Campaña Ayacucho Plus, cuyo objetivo es la protección de la población y el control territorial.

De acuerdo con información oficial, los explosivos habrían sido colocados por integrantes del grupo armado organizado residual (GAO-r) Estructura 36, Bloque Magdalena Medio.

Las labores estuvieron a cargo de tropas del Batallón de Infantería Liviana N.° 42 Batalla de Bomboná, adscritas a la Décima Cuarta Brigada, que lograron ubicar los artefactos junto con un medio de lanzamiento en las vías que conectan a Anorí con Medellín y el municipio de Campamento.

Una vez detectada la amenaza, los soldados activaron los protocolos de seguridad y realizaron un planeamiento táctico para proceder con la destrucción controlada de los explosivos, priorizando la integridad de la comunidad y del personal militar.

Los artefactos, de alto poder destructivo, contaban con un sistema de activación por radiofrecuencia y estaban ubicados a tan solo 10 metros de distancia entre sí, lo que representaba un riesgo elevado.

Debido a estas condiciones, fue necesario el cierre temporal de las vías, mientras el Equipo de Explosivos y Demoliciones (EXDE) adelantaba el procedimiento técnico para su neutralización de forma segura y sin afectaciones colaterales.

Ejército rechazó instalación de explosivos improvisados en Antioquia

El Ejército Nacional rechazó de manera enfática este tipo de acciones terroristas, señalando que ponen en grave peligro la vida e integridad de la población civil, además de constituir una violación a los derechos humanos y a las normas del derecho internacional humanitario, al emplear armas no convencionales en zonas de tránsito frecuente.

Finalmente, las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía del departamento para que denuncie cualquier situación sospechosa, a través de la línea celular 311 373 7144 o la Línea 107 Contra el Terrorismo, con el fin de permitir una reacción oportuna que garantice la seguridad y protección de las comunidades.