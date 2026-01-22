Tres soldados del Ejército resultaron heridos tras caer en campo minado en Antioquia

El Ejército Nacional confirmó que tres soldados resultaron heridos luego de la activación de un campo minado durante operaciones militares en zona rural del municipio de Anorí, Antioquia. Los hechos ocurridos durante la mañana de este 22 de enero.

Soldados del Ejército cayeron en un campo minado en Antioquia

De acuerdo con el comunicado de la institución, las tropas de la Fuerza de Despliegue Rápido N.° 7 se encontraban desarrollando labores operacionales cuando fueron alcanzadas por artefactos explosivos que, según información preliminar, habrían sido instalados por el ELN y una estructura de las disidencias de las Farc.

“En la mañana de hoy, 22 de enero de 2026, en el marco del despliegue de operaciones militares, tropas de la Fuerza de Despliegue Rápido N.º 7 fueron objeto de la activación de un campo minado que habría sido instalado por presuntos narcoterroristas de la comisión mixta de los grupos armados organizados Frente Héroes y Mártires de Anorí, del ELN, y la Estructura Residual 36, de las disidencias de las FARC”.

El ataque se registró en la vereda Los Trozos, donde los uniformados sufrieron lesiones y afectaciones derivadas de la explosión.

Tras conocerse la situación, se activaron de inmediato los protocolos de emergencia y se coordinó el apoyo aéreo para la evacuación del personal herido.

Los soldados recibieron atención inicial por parte de enfermeros de combate en el lugar de los hechos y posteriormente fueron trasladados a centros médicos para recibir atención especializada.

El Ejército rechazó este hecho, al señalar que se trata de una acción criminal que evidencia el uso indiscriminado de artefactos explosivos, prácticas que vulneran los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario, además de poner en riesgo a la población civil de la región.

Ejército rechazó instalación de explosivos en Aroní que dejaron a soldados heridos

“Rechazamos esta acción criminal que demuestra una vez más el constante uso indiscriminado de estas prácticas terroristas que violan los derechos humanos e infringen el DIH, y con las cuales se pone en grave riesgo a las poblaciones”.

Finalmente, la Séptima División anunció que intensificará las operaciones ofensivas en el nordeste antioqueño con el objetivo de ubicar y capturar a los responsables, así como reforzar los dispositivos de seguridad para proteger a las comunidades de la zona.