Contundentes medidas en Puerto Colombia buscan hacerle frente a la inseguridad: ¿Cuáles son?

Con la llegada de la temporada de final de año, el índice de crímenes tiende a aumentar.

noviembre 07 de 2025
10:59 a. m.
La alcaldía de Puerto Colombia implementó una estrategia de seguridad inédita que incluye el despliegue del Ejército Nacional para combatir la creciente ola de atracos que afecta al corredor universitario y al barrio Villa Campestre.

La decisión responde a los hurtos contra ciudadanos, estudiantes y compradores en la zona, una situación que se intensifica ante la proximidad de la temporada de fin de año.

Ejército se despliega por Puerto Colombia

Los atracos en Villa Campestre se han presentado de manera continua, afectando a diversos sectores de la población. Entre los incidentes más graves, se registró el robo masivo a padres de familia en una institución de formación deportiva, donde los delincuentes sustrajeron celulares y pertenencias de todos los presentes. Los hurtos también se concentran en las salidas de almacenes de cadena y en las zonas donde operan varias universidades.

La Secretaría de Gobierno y la Alcaldía, encabezada por el mandatario Plinio Cedeño Gómez, solicitaron formalmente el apoyo del Ejército para realizar patrullajes mixtos en las áreas más afectadas. Esta estrategia no se limitará exclusivamente a Villa Campestre, sino que se extenderá a todos los sitios turísticos del municipio.

Inseguridad suele aumentar a final de año

“Por instrucción del señor alcalde Plinio Cedeño Gómez, hoy en Villa Campestre lanzamos una ofensiva contra la fugacidad y el hurto”, anunciaron las autoridades locales al presentar la iniciativa, “Hoy sale nuestro Ejército a patrullar las calles de este importante sector Villa Campestre y todo el corredor universitario para garantizar la seguridad de toda esta población”.

El incremento de uniformados en las calles busca generar mayor tranquilidad entre los residentes y visitantes de la zona, especialmente considerando que la temporada de fin de año tradicionalmente registra un aumento en los índices de hurtos. Los delitos más frecuentes incluyen el robo de celulares, dinero recién retirado de cajeros automáticos y pertenencias personales.

El corredor universitario de Puerto Colombia concentra varias instituciones de educación superior, lo que genera un flujo constante de estudiantes y personal académico, convirtiéndose en punto atractivo para los delincuentes. La presencia militar busca disuadir estas acciones delictivas y ofrecer respuesta inmediata ante cualquier eventualidad.

