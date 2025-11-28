Ejército aclara que ningún gato está siendo maltratado en la base de Tolemaida

La senadora Andrea Padilla dio a conocer un presunto caso de maltrato animal en las instalaciones de las Fuerzas Militares.

De acuerdo con lo revelado por Padilla, a través de un grupo de WhatsApp, supuestamente se estaba ofreciendo dinero para acabar con la vida de un gato en la base militar de Tolemaida, Tolima.

La denuncia de Padilla

“Le pegue una patada”, “Lo tumbe de la silla”, “Doy 50 (mil pesos) al que lo mate”: estos son algunos de los mensajes del grupo. Una mujer lo ha estado protegiendo, pero tendría miedo por no saber qué podrían planear los agresores. En cuestión de horas, el hecho hizo eco y hubo varios pronunciamientos por redes sociales.

A través de un comunicado, se refirió la Escuela Militar de Suboficiales Sargento Inocencio Chincá, unidad del Comando de Educación y Doctrina. Por un lado, se supo que luego de que se conociera la denuncia, se activaron los protocolos de verificación.

Ejército se pronunció

“Tras las primeras verificaciones se estableció que los hechos difundidos no corresponden a una situación real de agresión”, precisó el Ejército. Efectivamente, el chat correspondió a estudiantes que habían hecho estos comentarios, pero a modo de broma. Esto, ocurrido hace más de un año y sin un peligro inminente.

Sin embargo, se abrió la respectiva investigación disciplinaria para conocer más detalles: “Rechaza categóricamente cualquier forma de maltrato o trato cruel hacia los animales. Este tipo de conductas es contrario a los valores, principios y formación integral que se imparte”.

Con respecto al gato, se informó que está en condiciones óptimas, incluyendo alimentación y bienestar por parte de los estudiantes. “Reitera su compromiso permanente con la formación basada en el respeto, la ética, la responsabilidad y la convivencia pacífica, así como su disposición para cooperar con las autoridades competentes”, concluyó el pronunciamiento.