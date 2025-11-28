CANAL RCN
Colombia

Ejército aclara que ningún gato está siendo maltratado en la base de Tolemaida

La senadora Andrea Padilla denunció que los estudiantes supuestamente estaban apostando para acabar con su vida.

Gato en instalaciones del Ejército.
Gato en instalaciones del Ejército. Foto: Ejército.

Noticias RCN

noviembre 28 de 2025
12:59 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La senadora Andrea Padilla dio a conocer un presunto caso de maltrato animal en las instalaciones de las Fuerzas Militares.

Gato estaría siendo maltratado: estarían apostando su vida, según denuncia
RELACIONADO

Gato estaría siendo maltratado: estarían apostando su vida, según denuncia

De acuerdo con lo revelado por Padilla, a través de un grupo de WhatsApp, supuestamente se estaba ofreciendo dinero para acabar con la vida de un gato en la base militar de Tolemaida, Tolima.

La denuncia de Padilla

“Le pegue una patada”, “Lo tumbe de la silla”, “Doy 50 (mil pesos) al que lo mate”: estos son algunos de los mensajes del grupo. Una mujer lo ha estado protegiendo, pero tendría miedo por no saber qué podrían planear los agresores. En cuestión de horas, el hecho hizo eco y hubo varios pronunciamientos por redes sociales.

A través de un comunicado, se refirió la Escuela Militar de Suboficiales Sargento Inocencio Chincá, unidad del Comando de Educación y Doctrina. Por un lado, se supo que luego de que se conociera la denuncia, se activaron los protocolos de verificación.

Ejército se pronunció

“Tras las primeras verificaciones se estableció que los hechos difundidos no corresponden a una situación real de agresión”, precisó el Ejército. Efectivamente, el chat correspondió a estudiantes que habían hecho estos comentarios, pero a modo de broma. Esto, ocurrido hace más de un año y sin un peligro inminente.

VIDEO | Así fue el rescate de 30 animales que estaban abandonados en una casa de Bogotá
RELACIONADO

VIDEO | Así fue el rescate de 30 animales que estaban abandonados en una casa de Bogotá

Sin embargo, se abrió la respectiva investigación disciplinaria para conocer más detalles: “Rechaza categóricamente cualquier forma de maltrato o trato cruel hacia los animales. Este tipo de conductas es contrario a los valores, principios y formación integral que se imparte”.

Con respecto al gato, se informó que está en condiciones óptimas, incluyendo alimentación y bienestar por parte de los estudiantes. “Reitera su compromiso permanente con la formación basada en el respeto, la ética, la responsabilidad y la convivencia pacífica, así como su disposición para cooperar con las autoridades competentes”, concluyó el pronunciamiento.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Popayán

“Necesitamos que nos protejan”: alcalde de Popayán tras el asesinato del teniente coronel Rafael Granados

UNGRD

Fijaron fecha de imputación contra los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco

Artistas

Familiar de Mayerly Díaz rompe el silencio y reveló cómo fue muerte de la cantante

Otras Noticias

Artistas

Justicia española absolvió a Lowe León por denuncias de violencia hechas por su exesposa

Los tribunales de España concluyeron que las acusaciones carecían de sustento fáctico y jurídico tras un análisis exhaustivo de pruebas y peritajes.

Educación

Reconocido colegio de Bogotá convirtió sus paneles solares en un laboratorio para estudiantes

El Gimnasio Los Andes integró su sistema solar a las clases y revoluciona la educación ambiental. ¿Qué beneficios tiene?

Tailandia

Inundaciones en Tailandia e Indonesia dejan más de 300 muertos y miles de afectados

Independiente Medellín

En el DIM critican el sistema de la Liga BetPlay tras inminente eliminación

Invima

Invima ordena el retiro inmediato de un tratamiento para el cabello usado por colombianas