Unos pasaron y otros se hundieron: así quedaron los proyectos del Gobierno en este periodo legislativo

El segundo semestre de este 2023 pasaron por el Congreso de la República varios proyectos del Gobierno Nacional. Se acaba el periodo legislativo con iniciativas que fueron aprobadas y otras que se hundieron.

De acuerdo con datos del Observatorio Legislativo Compás, actualmente hay 721 proyectos en trámite en el Congreso de la República, de los cuales 471 fueron radicados en esta legislatura y 250 en la pasada. A su vez, los tres sectores con mayor cantidad de iniciativas son: Educación (75), Cultura (73) y Salud (64).

El balance de los proyectos del Gobierno en el legislativo

A diez días de terminar diciembre, el panorama se ve así: una reforma a la salud que contra todo pronóstico logró mayorías en la Cámara de Representantes y ahora se prepara para su tránsito en el Senado, en donde dicen, la tendrá más difícil. Esta es una de las mayores apuestas del Gobierno y de ser aprobada transformará drásticamente el sistema.

Una ley estatutaria de educación que ayer avanzó en la Comisión Primera de la Cámara, con 34 votos a favor y ninguno en contra. Lo que sí tumbaron fue el artículo que pretendía dar facultades extraordinarias al presidente para emitir normas con fuerza de ley.

En noviembre fue aprobado en primer debate el proyecto de ley estatutaria de integración y estructura de la Jurisdicción Agraria y Rural y este 14 de diciembre avanza la reforma laboral en la Cámara con la aprobación para discutir la ponencia positiva.

Los proyectos que se hundieron en el Congreso esta legislatura

Pero, así como hubo algunos avances, también existieron derrotas. El proyecto que pretendía legalizar el consumo de cannabis de uso adulto se hundió en el Senado luego de que se votará a favor una proposición de Karina Espinosa para archivar el trámite.

El presidente Gustavo Petro cuestionó la decisión e incluso acusó a políticos de tener relación con el narcotráfico.

Además, este año el Gobierno necesitaba citar sesiones extra para aprobar el proyecto que reglamenta el arbitraje ejecutivo en los grandes pleitos del Estado. Esto era importante porque después de que la Corte tumbara el artículo de la reforma tributaria sobre la deducibilidad de las regalías en la renta de las empresas mineroenergéticas, el hueco en las finanzas de la nación es de casi 5 billones de pesos.

El proyecto de arbitraje permitiría que varios litigios que tiene la Dian, y que están proyectados para resolverse en 10 años, se puedan solucionar con un acuerdo de pago en seis meses. Todo eso para recoger, calculan en el Ministerio de Hacienda, entre 8 y 10 billones de pesos; sin embargo, ante las campanas de alerta de que el Gobierno podía citar a sesiones extra, las bancadas se revelaron y le enviaron una solicitud al ministro del Interior diciéndole que no lo van a discutir a las carreras y exigiendo que se retire el mensaje de urgencia.

El jefe de la cartera ve complicado que este proyecto se discuta en lo poco que queda del periodo. Se espera entonces que el otro año sí sea.

La reforma pensional y la de los servicios públicos también entraron en receso.

Expertos sobre el desempeño del Gobierno en el segundo semestre de 2023

En NoticiasRCN.com consultamos voces expertas sobre el balance del Gobierno Nacional en el legislativo durante estos seis meses.

Johan Caldas, profesor, economista y abogado, asegura que los resultados para la administración son agridulces desde el primer día del periodo, con su victoria en la Presidencia de Cámara, pero su pérdida en la del Senado.

“Si bien obtuvo hitos como la aprobación del Presupuesto General de la Nación de 2024, de la reforma a la Salud, de la de Educación en primer debate y aprobación de la estatutaria de la jurisdicción agraria, la discusión del proyecto de salud generó un gran desgaste entre el Congreso y el ejecutivo, fricciones incluso con partidos de Gobierno, quienes no estuvieron de acuerdo con la manera de proceder respecto a negociaciones con congresistas y gremios. Incluso, el trámite de la reforma supuso un bloqueo en Cámara de Representantes de más de 90 proyectos que no fueron tramitados durante las semanas que se mantuvo la discusión en plenaria. Así mismo, no se avanzó sustancialmente en la laboral, ni en la pensional y se hundió el proyecto de Cannabis, que son banderas del Gobierno Nacional”, explicó.

Adicionalmente, el experto se refirió a temas que, aunque no hacen parte del trámite legislativo, configuraron batallas que el Gobierno perdió con la Corte Constitucional en la revisión de la reforma tributaria y el PND. “Gran parte por vicios de trámite que son producto del olvido a los detalles y las formas en el afán de conseguir mayorías para las votaciones”.

¿Un resultado negativo para el Gobierno?

Para el analista político Carlos Arias, el panorama fue menos prometedor. Según él, no hubo un buen desempeño en el legislativo. “La reforma a la salud duró más de seis meses y no sé ha aprobado. Le falta Senado, pero además le queda pasar el examen de la Corte, dudo que lo haga. Por otra parte, también se le hunde lo del cannabis. Se había planteado la reforma laboral y pensional, y el tema de servicios públicos. La laboral no alcanzó a escalar un gran debate. Si hacemos una comparación con los primeros seis meses de 2023, el resultado no es bueno”.