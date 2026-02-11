CANAL RCN
El Carmen decreta toque de queda: medidas de seguridad tras hechos violentos en Norte de Santander

El alcalde José Reinel Contreras confirmó que, tras un Consejo Extraordinario de Seguridad, se decretaron medidas urgentes para proteger a la población.

febrero 11 de 2026
05:44 p. m.
El municipio de El Carmen, Norte de Santander, enfrenta días de zozobra tras los recientes hechos de violencia que han afectado a la comunidad educativa y a la población civil.

El alcalde José Reinel Contreras confirmó que, tras un Consejo Extraordinario de Seguridad, se decretó toque de queda y ley seca como medidas urgentes para proteger a los habitantes.

Medidas de seguridad y suspensión de clases

El toque de queda regirá desde las 6:00 de la tarde hasta las 6:00 de la mañana todos los días hasta el próximo lunes, con restricciones a la movilidad de vehículos y motocicletas en el casco urbano y en el corregimiento de Guamalito, principales focos de alteración del orden público.

Además, se suspendieron las clases presenciales y los estudiantes deberán continuar sus actividades académicas mediante guías, mientras se espera que la situación se estabilice.

Miedo en la comunidad y llamado a la calma

El alcalde reconoció que gran parte del comercio permanece cerrado y las calles lucen solitarias, reflejo del temor de la población.

Contreras hizo un llamado a la ciudadanía para que permanezca en sus hogares y atienda únicamente la información oficial emitida por la alcaldía y la personería, evitando la difusión de rumores en redes sociales que puedan agravar la crisis.

El mandatario reiteró que la fuerza pública y las autoridades nacionales y departamentales trabajan de manera articulada para garantizar la seguridad en la cabecera municipal, Guamalito y la zona rural.

