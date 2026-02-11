El Carmen decreta toque de queda: medidas de seguridad tras hechos violentos en Norte de Santander
El municipio de El Carmen, Norte de Santander, enfrenta días de zozobra tras los recientes hechos de violencia que han afectado a la comunidad educativa y a la población civil.
El alcalde José Reinel Contreras confirmó que, tras un Consejo Extraordinario de Seguridad, se decretó toque de queda y ley seca como medidas urgentes para proteger a los habitantes.
Medidas de seguridad y suspensión de clases
El toque de queda regirá desde las 6:00 de la tarde hasta las 6:00 de la mañana todos los días hasta el próximo lunes, con restricciones a la movilidad de vehículos y motocicletas en el casco urbano y en el corregimiento de Guamalito, principales focos de alteración del orden público.
Además, se suspendieron las clases presenciales y los estudiantes deberán continuar sus actividades académicas mediante guías, mientras se espera que la situación se estabilice.
Miedo en la comunidad y llamado a la calma
El alcalde reconoció que gran parte del comercio permanece cerrado y las calles lucen solitarias, reflejo del temor de la población.
Contreras hizo un llamado a la ciudadanía para que permanezca en sus hogares y atienda únicamente la información oficial emitida por la alcaldía y la personería, evitando la difusión de rumores en redes sociales que puedan agravar la crisis.
El mandatario reiteró que la fuerza pública y las autoridades nacionales y departamentales trabajan de manera articulada para garantizar la seguridad en la cabecera municipal, Guamalito y la zona rural.