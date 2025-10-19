CANAL RCN
Colombia Video

Este es el peligroso criminal que se fugó de la cárcel de Cómbita: asesinó a sangre fría a una patrullera

Nelson Ocampo Morales es el recluso de 33 años que se escapó por una ventanilla de su celda en la cárcel de máxima seguridad de Boyacá.

Noticias RCN

octubre 19 de 2025
02:49 p. m.
En Boyacá, las autoridades buscan a Nelson Ocampo Morales, un recluso condenado a 33 años por el asesinato de una patrullera en Neiva.

En las últimas horas, el hombre se fugó de la cárcel de máxima seguridad de Cómbita, en Boyacá, y según las primeras versiones, escapó por una ventanilla de su celda.

Se trata del hombre que asesinó a sangre fría a la patrullera Paula Cristina Ortega, el 2 de agosto de 2023, en Neiva, Huila.

¿Quién es el peligroso preso que se fugó de la cárcel en Boyacá?

El recluso identificado como Nelson Ocampo Morales, recluso de la cárcel de máxima seguridad de Cómbita condenado, junto a otro hombre, a 33 años de prisión por el asesinato de una patrullera de la Policía.

La madrugada de este 19 de octubre se fugó de la cárcel. Las primeras versiones indican que Ocampo se escapó por la ventanilla de su celda en el patio 1 del tercer piso de alta seguridad y a esta hora es buscado por las autoridades.

Javier Lemus, comandante de la Policía de Tunja, confirmó los hechos:

Una vez nos informan de la fuga de este sujeto, se dispone de un dispositivo de búsqueda y se asigna un grupo especializado de investigadores para dar con la recaptura de este delincuente.

Los guardianes se dieron cuenta de la fuga de este peligroso criminal porque otro recluso fue sorprendido intentando escapar de la prisión, lo que los puso en alerta y al realizar el conteo, se percataron de la ausencia de Ocampo Morales.

Activan operativos para buscar al asesino de patrullera en Neiva

“En estos momentos seguimos apoyando al Inpec con la búsqueda de Alias Juan Carlos, integrante de las disidencias de las Farc. Invitamos a la comunidad a aportar información del paradero de este delincuente a la línea 123 o a la policía de su jurisdicción”, dijo el comandante de la Policía.

La Policía desplegó un operativo en el corredor vial Duitama - Bogotá, y los municipios aledaños para apoyar las labores de búsqueda.

