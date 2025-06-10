Lo que se sabe sobre el estado de salud de los soldados heridos tras ataque en base militar de Arauca

Un nuevo ataque terrorista sacudió el departamento de Arauca, dejando un saldo trágico de un soldado muerto y seis heridos.

En diálogo con este medio, el general Jaime Alonso Galindo, comandante de la octava división del Ejército Nacional, brindó detalles sobre el atentado perpetrado contra una base militar en la región.

El soldado profesional José Henry Ceballos Moreno perdió la vida en el ataque, dejando a su esposa Norma Costanza Lozano y a su pequeño hijo Matías en luto. El general Galindo expresó sus condolencias a la familia del soldado y proporcionó información sobre el incidente.

Según el comandante, la unidad militar fue atacada con morteros desde una distancia de aproximadamente 1.200 metros.

“La unidad fue atacada con morteros a una distancia considerable, una distancia de 1.200 metros aproximadamente. Una zona de granada que impactó desafortunadamente en el sitio donde se encontraban laborando estos jóvenes soldados de la patria. Este evento fue realizado por una estructura que nosotros hemos afectado considerablemente, la Comisión Martha Elena Barón del ELN, cuyo cabecilla es alias Cheo”, detalló el comandante.

Los soldados afectados se encontraban realizando tareas administrativas en la oficina de Régimen Interno cuando ocurrió el ataque.

El general Galindo informó que los seis soldados heridos, Edwin Marín Villarreal, Rojas García, Isaac Salgado, José Tobar, Jair y Jonathan Reginfo, se encuentran estables y en proceso de recuperación.

“Se encuentran estables, se encuentran en proceso de recuperación y de valoración médica. Dos de ellos que tienen algunas heridas de consideración y para eso los médicos están haciendo esfuerzos importantes para determinar cómo garantizarles integridad. Estamos pendientes de la valoración médica, ellos son los que nos dan el aval para poderlos enviar mediante el apoyo de nuestra Fuerza Aeroespacial, que tiene su avión medicalizado para el reporte de nuestros soldados heridos”, añadió el uniformado.

Cabe mencionar que este atentado se suma a un incidente similar ocurrido el 17 de septiembre del año anterior, donde tres militares perdieron la vida y 25 resultaron heridos.

El comandante destacó que, a pesar de estos ataques, las fuerzas de seguridad han logrado evitar 128 eventos similares y han capturado a 80 integrantes de estructuras delictivas en la región, incluyendo 34 miembros del ELN.

¿Por qué el ELN tiene presencia en Arauca?

El general Galindo hizo un llamado a la población araucana para que brinde apoyo e información oportuna que permita contrarrestar las actividades delictivas de estos grupos armados. Asimismo, explicó que el ELN llegó a la región atraído por las exploraciones petroleras,

“En este momento el ELN y las disidencias Farc también se convirtieron en un cáncer, que hicieron metástasis aquí en el departamento. Por eso todas las autoridades estamos trabajando de manera conjunta con nuestra Policía Nacional. Estamos haciendo esfuerzos importantes con nuestra Fiscalía General de la Nación para poder contrarrestar y desenmascarar a estos bandidos del ELN que especialmente son muy clandestinos, pero ya tenemos claridad de algunos eventos en temas especialmente de finanzas. Todo este entramado del ELN llegó aquí al departamento a apoderarse de la riqueza de esta región llanera”, finalizó.