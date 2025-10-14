CANAL RCN
Internacional

“No puedo dejar el lugar donde me escondo”: María Corina Machado sobre su viaje a Oslo para recibir el Nobel de Paz

La recién galardonada como Nobel de Paz 2025 afirmó que solo podría viajar si Nicolás Maduro deja el poder.

Foto: AFP

Noticias RCN

AFP

octubre 14 de 2025
05:21 p. m.
La líder opositora venezolana María Corina Machado declaró este lunes que su asistencia a la ceremonia del Premio Nobel de la Paz en Oslo, prevista para diciembre, dependerá de un cambio político en su país.

Machado, galardonada el pasado viernes con el reconocimiento “por su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo venezolano y por su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia”, afirmó que sólo podrá viajar a Noruega si el presidente Nicolás Maduro abandona el poder.

María Corina Machado afirma “amenazas directas” contra su vida

“Mientras Maduro esté en el poder, no puedo dejar el lugar donde me escondo porque hay amenazas directas contra mi vida”, respondió Machado a ‘Dagens Naeringsliv’, medio de comunicación noruego.

María Corina Machado consideró que su Premio Nobel de la Paz representa un fuerte mensaje tanto para la ciudadanía como para el gobierno de Nicolás Maduro. Según declaró a medios noruegos, el reconocimiento internacional legitima la causa democrática en Venezuela y evidencia el aislamiento del mandatario, cuya permanencia en el poder, según lo indicó, estaría llegando a su fin.

“Maduro va a salir del poder”: María Corina Machado

Machado habló con la AFP desde la clandestinidad poco después de obtener el galardón, que dedicó al pueblo venezolano y a su principal aliado Donald Trump.

El Nobel llega en plena crisis por el despliegue de buques de guerra de Estados Unidos en el Caribe, que el presidente izquierdista Nicolás Maduro denuncia como un asedio.

Washington las presenta como operaciones contra el narcotráfico, y acusa al mismo tiempo a Maduro de encabezar un cartel de la droga.

Machado respalda estas maniobras militares, aunque evitó pronunciarse sobre una invasión.

"La invasión que aquí existe es la de los cubanos, los rusos, los iraníes, Hezbolá, Hamás, los carteles de la droga, la guerrilla de las FARC. Esa es la invasión que hay en Venezuela", señaló Machado en una videollamada.

"Nosotros lo que estamos pidiendo es que esas estructuras que están, que han saqueado el país y que dejan esa estela de muerte y de dolor, sean desarticuladas y Maduro tiene en este momento, la posibilidad de avanzar en una transición pacífica", añadió. "Con negociación, sin negociación (Maduro) va a salir del poder".

