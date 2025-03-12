CANAL RCN
Colombia Video

Volcán Puracé: instalan albergues temporales en en Paletará, Coconuco y Puracé ante la alerta naranja

Tras la inspección, las autoridades iniciaron la entrega de colchonetas y tanques de agua potable.

diciembre 03 de 2025
01:45 p. m.
La actividad significativa del volcán Puracé mantiene en alerta a las autoridades y a la comunidad del Cauca. Luego de seis días de vigencia de la alerta naranja, se instalaron tres carpas en Paletará, Coconuco y Puracé, cada una con capacidad para 100 personas, como parte del plan de evacuación obligatoria de cuatro veredas cercanas al cráter.

El proceso de adecuación de los albergues temporales enfrenta dificultades logísticas. Habitantes de las zonas en riesgo han manifestado su preocupación por la falta inicial de dotación básica: “¿A qué vamos a los albergues si no tenemos colchonetas, si no hay comida, si no hay agua potable?”, señalaron algunos residentes.

Tras la inspección, las autoridades iniciaron la entrega de colchonetas y tanques de agua potable para garantizar condiciones mínimas de habitabilidad.

Más veredas cercanas al volcán Puracé también serán evacuadas

El alcalde del municipio firmará una circular con carácter obligatorio para la evacuación de los habitantes de las veredas Alto Anambío, Campamento, Cristales e Ixtapío. Además, el Cruce de la Mina, ubicado muy próximo al volcán, está bajo verificación para determinar si también requiere evacuación.

Aunque las condiciones climáticas permitieron observar al volcán aparentemente tranquilo durante la jornada, los reportes técnicos confirman emisiones constantes de ceniza y material piroclástico.

Volcán Puracé mantiene emisiones de ceniza pese a aparente calma

En uno de los últimos eventos, el Puracé registró un proceso de desgasificación de aproximadamente 20 minutos con emanación de ceniza de gran consideración, dirigida por los vientos hacia el sector suroriental.

Las autoridades insisten en que la alerta naranja continúa vigente y que la preparación es vital ante cualquier cambio repentino en la actividad volcánica. Los albergues permanecen vacíos mientras se completa su adecuación, y el monitoreo constante del cráter busca anticipar cualquier escenario que obligue a la evacuación inmediata de las familias en riesgo.

