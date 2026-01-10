El país reacciona a la renuncia de Bruce Mac Master a la ANDI ¿Qué dijeron el Gobierno y otras agremiaciones?

Buscando “proteger a la institución y facilitar que pueda continuar desarrollando plenamente su misión”, Bruce Mac Master renunció a la presidencia de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) en una carta de tres páginas que compartió con la Junta de Dirección General del gremio, sus afiliados, funcionarios y colaboradores.

Pese a haber sido ratificado hace poco en el cargo, las tensiones con el Gobierno lo habrían llevado a adoptar la decisión para contribuir al trabajo conjunto con el empresariado.

RELACIONADO Bruce Mac Master presentó su carta de renuncia a la presidencia de la ANDI

Sin embargo, desde el Concejo de Bogotá, donde fue condecorado con la Orden Civil al Mérito José Acevedo y Gómez, dijo que seguirá trabajando en lo que ha venido haciendo los últimos 12 años al frente de la ANDI:

“Parte de las tareas que hemos desarrollado en la ANDI será lo que seguiré haciendo de aquí en adelante: la defensa de las instituciones, la defensa de la democracia, la defensa de la capacidad de conversar, la defensa de la separación de poderes, la defensa del respeto por el otro, la defensa de la capacidad positiva de trabajar todos juntos y sacar las cosas adelante”.

Reacciones del Gobierno y otros gremios a la renuncia de Bruce Mac Master a la ANDI:

El ministro del Interior, Rodrigo Lara, fue uno de los primeros en conocer la noticia e indicó que “es una decisión autónoma dentro del gremio, dentro de la ANDI” y recordó que “los gremios son espacios de interlocución entre sectores empresariales y Gobierno y, entre más fluya y más fácil sea esa comunicación, mejor para los dos lados”.

Desde Cartagena, el presidente de la Federación de Aseguradores Colombianos (Fasecolda), Gustavo Morales, destacó que “la carta de Bruce invita a una reflexión muy importante sobre cómo es el camino para defender las instituciones públicas y privadas, recomiendo leerla, pero, sobre todo, hay que reaccionar con agradecimiento por un trabajo de muchos años, de fortalecimiento de la acción colectiva empresarial”.

Y la presidenta de la Federación Colombiana de Transportadores de Carga por Carretera (Colfecar), Nidia Hernández, indicó que, aunque no sabe “qué hay detrás de este caso en particular, lo que sí es cierto es que los gremios somos parte de la institucionalidad y respaldamos a varios sectores empresariales que también están construyendo país”.