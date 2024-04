El presidente del Senado denunciará a Gustavo Bolívar por participación en política

El presidente del Senado, Iván Name, dijo que denunciará al director del Departamento de Prosperidad Social, Gustavo Bolívar.

Durante la jornada parlamentaria del 10 de abril en el Senado, Name levantó la sesión en medio de la discusión a la reforma pensional a modo de protesta por las constantes afirmaciones negativas del presidente Petro en contra del órgano legislativo. El debate se reanudará el próximo lunes 15 de abril.

El presidente del Senado levantó la sesión del 10 de abril

Desde que se hundió la reforma a la salud, Petro se ha pronunciado varias veces al señalar a los congresistas de haber sido influenciados ilegalmente para votar a favor de archivar el proyecto. El mandatario aseguró que las campañas políticas de los parlamentarios fueron financiadas por entidades dueñas de las EPS.

Esta clase de afirmaciones no han sido bien recibidas por parte del Congreso y por eso Name aplazó el debate de la reforma pensional, en el cual aún está pendiente votar por dos ponencias: una alternativa y otra presentada por el Gobierno en cabeza de la ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez.

“Es inadmisible la afirmación del señor presidente Petro, según la cual la Comisión Séptima del Senado de la República decidió el archivo del proyecto de ley de la reforma a la salud bajo influencias ilegales y corruptas. Las injuriosas y calumniosas declaraciones del presidente atentan contra la dignidad que ostentan todos los miembros de esta célula legislativa”, expresó Name.

El presidente del Senado entonces levantó la sesión como respuesta: “Es nuestra insatisfacción por este trato inadecuado. En señal de protesta levanto la sesión y cito para el próximo lunes”.

El presidente Petro se pronunció en su cuenta de X sobre este asunto. El jefe de Estado aseguró que las trabas impuestas por el Senado no afectan al Gobierno, sino a los adultos mayores.

“Aquí no soy yo el que pierde. Aquí pierden son tres millones de anciano(a)s que hoy no tienen un plato de sopa, porque no podrán acceder a un bono pensional digno”, expresó el mandatario al señalar que el presidente del Senado quiere que los fondos privados se enriquezcan más.

Gustavo Bolívar también se refirió sobre esta decisión y señaló a Name de sabotear las reformas con el apoyo de las bancadas en el Congreso: “Los congresistas ya no representan al pueblo sino a las élites y sus intereses. El pueblo tiene que hacerse sentir”.

Sumado a ello, el director de Prosperidad Social propuso la idea de convocar asambleas populares y declararse en poder constituyente.

“No voy a aceptar la voz del cínico”: la respuesta de Name a Bolívar

Durante un evento realizado en la Universidad San Buenaventura de Cali, Name le respondió a Bolívar y dijo que lo denunciará por su presunta participación política estando a cargo del DPS. Además, lo calificó de cínico al querer incitar al odio.

“La voz de los cínicos como el señor Gustavo Bolívar, a quien voy a denunciar por participación política, por querer incendiar el país. Estos son los funcionarios del Gobierno. También los voy a enfrentar, porque no voy a aceptar que la voz del cínico sea la que esté categorizando nuestra actividad”, aseguró el presidente del Senado.

Name expresó que Bolívar no puede opinar en asuntos políticos debido a que es un servidor público: “está incurriendo en una grave indisciplina al pronunciarse en la política y participar en ella, al tiempo que está haciendo la repartija de todos los recursos que tiene el DPS”.