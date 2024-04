Acoso en el paraíso: la historia contada por la joven que denunció abuso sexual por el alcalde de Chipaque

Una ingeniera ambiental bogotana que está en el centro de una grave denuncia por presunto abuso sexual contra su jefe, exalcalde de un municipio de Cundinamarca. La oportunidad que pensó que había encontrado para ejercer su carrera se convirtió, de acuerdo con su testimonio, en una lucha para eludir el asedio del mandatario local hasta que ya no pudo darle manejo. Yuri Castellanos García relata qué fue lo que ocurrió:

Chipaque es un pueblo de Cundinamarca, muy cerca de Bogotá, donde la tierra es generosa para cultivos como la papa y las hierbas aromáticas. Un buen lugar para ejercer la ingeniería ambiental. Yuri creyó que había conseguido una buena oportunidad profesional. Se la ofreció el alcalde Camilo Albeiro Pardo Muñoz en la Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria, la Umata.

“Me vinculó a la administración municipal, a la Alcaldía de Chipaque, el día 14 de octubre del 2022 formalmente como la profesional ambiental de la Oficina de Desarrollo Agropecuario”, recuerda Yuri.

El alcalde Pardo Muñoz fue cercano a la familia de Yuri desde la primera campaña que hizo para la Alcaldía y que ganó en 2011. Todos son oriundos del municipio.

“Cuando se lanzó a su primer Alcaldía buscó de pronto a las personas más influyentes del municipio de Chipaque para empezar a escalonar, a conocerse y nosotros le dimos el respaldo político para que él pudiera llegar a ese ascenso político un poco más fácil”, asegura Duván Camilo Castellanos, hermano de la víctima.

La excompañera y amiga de Yuri, la ingeniera agrónoma Andrea Baquero, recuerda entusiasmo que mostraba en su trabajo. “Se quería comer el mundo y también quería aportar el conocimiento que tiene y sobre todo el trabajo a la comunidad porque, como siempre lo dijimos, esta oficina es la oficina de la gente”.

Cinco meses después, ante la ausencia de la titular el mandatario le ofreció a Yuri la jefatura de la oficina, ella aceptó pensando que se abrían aún más las puertas para el ejercicio de su carrera.

“Con su discurso él convencía. Tenía un discurso de adulto mayor, de mujer, de niñez”, dice la víctima.

Empezaron los mensajes y comentarios que hicieron sentir a Yuri intimidada

Sin embargo, empezó a ocurrir algo muy ajeno a la relación de trabajo. “Uno empieza a notar que lo mira uno de manera diferente, o estaba en una reunión y escriba -estás muy hermosa, eres muy linda, me gustas, me encantas- (…) a pesar de que me ponía muy roja y me daba miedo, yo sí le expresaba y le ponía a mí mi punto de vista. Le decía, tienes una esposa divina y te pones con estas cosas, no me cabe en la cabeza. Respondía que lo superara o se me burlaba, simplemente”.

Yuri vivía entre el gusto por cumplir bien con sus funciones y el temor a quien llegó a ver como un líder. Lo ilustra con lo que pasó antes y después de organizar una feria. “Nos empezamos a unir más en el sentido de que en el ámbito profesional él me decía: te falta tal convenio, no tienes listo eso, presión va presión viene. Cuando salieron bien las cosas en ese evento empieza a decirme: eres muy hermosa, me gustas, me encantas y yo, más allá de que le dijera algo, quedo frenada, quedó intimidada. Me da miedo”.

Su amiga, señala que a manera de consejo le decía que manejara el tema porque se le podía salir de las manos. “Cuando ponía el límite, o las veces que puso límite, pues él no le firmaba documentos (…) Era una situación muy compleja que siempre le tuvo que dar como el manejo y a veces hasta pues agachar la cabeza y hacerse como la que no pasa nada, pero era muy difícil”.

El empeño de la joven ingeniera ambiental por ganar brillo, como profesional le ganó al temor. No vio claras algunas señales como la de noviembre pasado cuando ella y el alcalde viajaron a Bogotá por asuntos de trabajo.

“Cuando veníamos en el en el trayecto él me decía que él quería sentar atrás conmigo y yo le dije que no, yo estoy bien. Entonces en un momento él se baja en un punto que es una vereda que se llama Alto de la Cruz y le pide el conductor que se baje. Me pide ahí en ese momento un beso me dice y yo le dije que no, que me quería bajar”.

“Nunca llegué a dimensionar que me llegara a pasar esto”

Lo que perdió una semana antes de cumplir 25, años de acuerdo con su denuncia, fue mucho más que la dignidad. Todo desembocó en algo impensable algo que define como las peores horas de su vida o el ‘paseo de la muerte’.

“Tengo un dolor profundo de que me arrancaron algo que no va a volver y que acá quedaron mis sueños profesionales (…) No recuerdo qué fue lo que pasó ni que me estaban haciendo, nada”. Asegura que nunca vio a su jefe, el alcalde de Chipaque, como un peligro, pues aparte de su confianza, se había ganado la de toda su familia.