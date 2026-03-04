CANAL RCN
Colombia

Medellín lanza convocatoria de formación y empleo para personas en actividades sexuales

El programa de la Alcaldía busca beneficiar a 400 personas en 2026 mediante una ruta integral de atención jurídica, educativa y psicosocial.

Alcaldía de Medellín trabajadoras sexuales
FOTO: Alcaldía de Medellín

marzo 04 de 2026
08:00 p. m.
La Alcaldía de Medellín anunció la apertura de una nueva convocatoria dirigida a personas mayores de 18 años que ejercen actividades sexuales pagas, con el objetivo de vincularlas a una ruta integral de acompañamiento en 2026. La estrategia busca ampliar oportunidades reales en educación, empleo y acceso a servicios, como parte de una política de reconocimiento, protección e inclusión social en la ciudad.

Las inscripciones estarán habilitadas hasta el 17 de marzo y hacen parte de un proceso que proyecta beneficiar a más de 400 participantes. Los seleccionados podrán acceder a orientación psicosocial, asesoría jurídica personalizada y gestión de alternativas educativas y laborales, en articulación con entidades públicas y privadas.

¿Qué incluye la ruta integral de acompañamiento?

El programa contempla atención psicosocial especializada, asesoría jurídica individual y acompañamiento en la construcción de proyectos de vida. Asimismo, ofrece formación académica, validación del bachillerato y talleres enfocados en habilidades para la vida, autocuidado y fortalecimiento de capacidades personales.

Dentro de la estrategia también se incluyen rutas de formación para el trabajo, apoyo a emprendimientos y conexión con oportunidades de empleabilidad. El propósito institucional es promover la dignificación, el bienestar y la autonomía económica de las personas participantes, ampliando sus posibilidades de inserción laboral y desarrollo independiente.

“Abrimos la convocatoria a 400 personas que ejercen actividades sexuales pagas, para que participen en diferentes procesos formativos, acompañamiento a sus emprendimientos o medios de vida, y rutas de formación y empleabilidad. Hoy queremos modificar la vida de estas personas, queremos generar oportunidades reales buscando que Medellín llegue a otro nivel”, afirmó la secretaria de Inclusión Social y Familia, Luz María Ramírez.

Resultados previos y respaldo institucional

De acuerdo con datos oficiales, en 2025 cerca de 500 personas recibieron acompañamiento psicosocial a través de esta ruta integral, y se gestionaron 102 oportunidades relacionadas con acceso a servicios de salud, procesos formativos y vinculación laboral. Estas cifras respaldan la continuidad del programa y consolidan una estrategia enfocada en el desarrollo de capacidades y la inclusión efectiva.

Yarlys Correa, beneficiaria del proceso, destacó el impacto del acompañamiento recibido: “Fui beneficiaria por parte de la Alcaldía de un gran proyecto, donde recibí apoyo psicosocial, educativo, social y formación personal. Fue un proyecto maravilloso que me ha cambiado mi vida, mis expectativas, mi crecimiento personal, que es lo más importante. Les hago una invitación a las trabajadoras sexuales para que se inscriban, porque todo esto es de gran ayuda, tanto personal como social”.

Las personas interesadas en participar pueden inscribirse enviando un correo a proyectoasp.medellin@gmail.com o comunicándose al 310 213 2870 antes del 17 de marzo.

