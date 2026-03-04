CANAL RCN
Supuestos novios de hermanas asesinadas en Malambo estarían en un grupo criminal

La FM entregó más detalles de lo que habría ocurrido en la fiesta donde presuntamente se dio el doble asesinato.

marzo 04 de 2026
08:11 p. m.
Continúan las investigaciones por el macabro asesinato de dos hermanas de 14 y 17 años en Malambo, Atlántico. Ambas salieron a una fiesta en medio del Carnaval y fueron víctimas de la violencia.

Las dos menores vivían en La Sierrita, Barranquilla; y de acuerdo con las investigaciones de las autoridades, fueron contactadas por redes sociales (Facebook y WhatsApp) para que fueran a una fiesta en el municipio cercano.

Cuerpos fueron encontrados en un baldío

Ambas salieron de su casa el 17 de febrero. Pasadas las horas y sin tener información, la familia denunció la desaparición. Con el paso de los días, su mamá, Mary Cruz Noriega, recibió llamadas con extorsiones.

Según relató en La FM, le pidieron hasta 50 millones de pesos. Además, le mostraron videos de su hija menor siendo encoñada con un revólver. Con respecto a la mayor, nunca recibió imágenes.

Las autoridades pusieron en marcha un operativo que tuvo dos momentos cruciales: el jueves 26 de febrero y el lunes 2 de marzo. En el primer día, dieron con dos sospechosos en un centro médicos. Ambos estuvieron implicados en un accidente en moto.

¿Qué es lo último que se sabe?

Después de interrogarlos, hubo luces sobre el desenlace. La tragedia llegó el 2 de marzo, cuando la Policía encontró los cadáveres de las menores en un baldío en Malambo.

La FM entregó más detalles de este caso que genera consternación a nivel nacional. Al parecer, las hermanas salieron a la fiesta acompañadas de sus novios, con quienes tenían la relación desde hace un par de días.

Se cree que estos hombres pertenecerían al Bloque Resistencia Caribe, una estructura de Los Costeños.

Con respecto al asesinato, hay sospecha de que ocurrió en la fiesta. De acuerdo con lo mencionado por La FM, un tercer hombre supuestamente les hizo señas a los novios para decirles que presuntamente ellas los iban a entregar a las autoridades. Tras la recepción del mensaje, habría comenzado la retaliación que desembocó en las dos muertes.

