Informe concluye que no hubo errores ni en el código fuente ni en el software de las elecciones legislativas

Noticias RCN conoció en primicia el informe final del Consejo Nacional Electoral (CNE) y la Registraduría Nacional del Estado Civil sobre los supuestos errores en el código fuente y el software que fue utilizado en las elecciones legislativas del pasado 8 de marzo.

El documento señala que “la información reportada en el escrito no corresponde a inconsistencia alguna” y “asimismo, se puede evidenciar que el software de escrutinio no presenta fallas o alteraciones que puedan comprometer la legitimidad y transparencia de los escrutinios de la votación obtenida en el exterior y en el país, en las elecciones de Congreso de la República, practicados por los honorables magistrados en las diferentes comisiones escrutadoras”.

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Presidente Petro pide que el país desarrolle su propio software:

Aunque dijo tener pruebas de fraude, que no llegó a presentar, en redes sociales el presidente Petro insistió, antes de elecciones, que “el software de preconteo ilegal que hoy existe es el mismo que existía en el fraude del 2014 (…) La empresa de preconteo que determina, lamentablemente, las elecciones en Colombia, y que es un mecanismo ilegal contrario a la ley, es una empresa privada llamada ASD, filial de Thomas Greg & Sons”.

Dichas acusaciones le ganaron una citación a audiencia pública (a la que no asistió) ante el Tribunal de Cundinamarca, para evaluar una medida cautelar en su contra, que le impidiera hablar sobre el supuesto fraude en elecciones, sin poder demostrarlo.

Sin embargo, el día de las elecciones, hizo un llamado al Congreso y “a los órganos de control” a trabajar en el desarrollo de “un código fuente en propiedad del Estado y listo para auditar técnicamente. Un software, dos o tres, los que sean necesarios, propiedad del Estado y no una tercerización privada”.

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¿Qué encontró el CNE en su investigación sobre el código fuente y el software utilizado en elecciones?

Con el informe, la Registraduría y el CNE ponen punto final a las especulaciones sobre supuesto fraude en las elecciones legislativas por el funcionamiento del software y responden a otro informe realizado por la magistrada del Pacto Histórico Fabiola Márquez, en el que advierte que “fueron encontradas” 78 diferencias entre los formularios E-14 y E-24.

Sus acusaciones llevaron a convocar una reunión de emergencia, a la que asistió toda la Sala Plena del CNE, el registrador nacional y el director de la unidad tecnológica de la entidad electoral para revisar los hallazgos.

Los “errores”, sin embargo, habrían sido de la magistrada Márquez y su equipo, no del software o el código fuente, según indicaron varios de los asistentes a la reunión en diálogo con Noticias RCN.