ELN dice que acciones del Gobierno ponen en crisis el desarrollo de las mesas de diálogo

Luego de toda la polémica y desinformación que se ha generado alrededor de las mesas de diálogo con el Ejército de Liberación Nacional, recientemente el grupo guerrillero publicó un comunicado aclarando la situación.

Según el documento, “el ELN no puede aceptar como bilateral una decisión unilateral del Gobierno, que no acata la formalidad de la Mesa como el espacio convenido para llegar a entendimientos y viola los procedimientos de no difundir a la opinión pública lo que no sea de consenso. Por tanto, este decreto no compromete al ELN”.

Esto, haciendo referencia a las declaraciones que dio el presidente Petro, el pasado 31 de diciembre, sobre un cese al fuego bilateral, temporal y de carácter nacional con el ELN, por un tiempo de seis meses y que iniciaría a partir del primero de enero de este año.

Para el ELN, el decreto que anunció el jefe de Estado, “no respeta ni las temáticas ni los procedimientos que se acordaron en el primer ciclo formal de los diálogos entre el gobierno colombiano y el ELN, en Caracas, República Bolivariana de Venezuela”.

“El desarrollo de las mesas está en crisis”

En el comunicado, el grupo guerrillero indica que como el gobierno Petro no está cumpliendo con los procesos de discusión que se acordaron en las mesas entre el 21 de noviembre y el 12 de diciembre, ponen en crisis el desarrollo de la mesa.

Además, aseguraron que el primero de enero tuvieron que emitir un comunicado aclaratorio en el que informaron que el supuesto cese al fuego no era un hecho aún, sino que, es un tema que está pendiente discutir y sobre el cual aún no tenemos ningún acuerdo”.

Finalmente, el ELN recordó que dentro de los acuerdos a los que se llegaron durante el primer ciclo de diálogos está la conformación de un equipo que se encargue de dar las declaraciones y comunicaciones conjuntas.

Esto, con el fin de “informar de manera objetiva, oportuna, clara y transparente, sobre el desarrollo y avances del proceso de diálogos”.