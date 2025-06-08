Crisis en el sur de Bolívar: miles de confinados y desplazados por la guerra entre ELN y Clan del Golfo

Son al menos 13.000 personas de tres municipios del sur de Bolívar las víctimas de los enfrentamientos entre el ELN y el Clan del Golfo, quienes no tienen ningún tipo de protección y quedan en la línea de fuego por el control del territorio.

Tal vez uno de los peores delitos que enfrenta la humanidad es el de obligar a salir a alguien de su casa para evitar ser hostigado y masacrado por un grupo violento.

Miles de personas en esta región del país están confinadas y cientos más se están desplazando por las amenazas de los grupos armados. Los habitantes del sur de Bolívar se están quedando sin combustible, sin alimentos y necesitan ayuda.

RELACIONADO Confinados en Bolívar piden corredor humanitario para buscar alimentos y atender a enfermos

El doloroso relato del confinamiento y desplazamiento en el sur de Bolívar

Obviamente, cuando a uno le dicen no puede salir, ¿qué puede uno hacer? Se queda quieto, se queda en su parcela, se queda ahí.

Así describió una de las víctimas la situación que empeora con el paso del tiempo en tres municipios del sur de Bolívar, Santa Rosa, Montecristo y Arenal.

“Tenemos toda nuestra zona rural confinada, el casco urbano también está con el comercio cerrado. No se están dando clases, el transporte público está paralizado”, confirmó Ramón Zayas, alcalde de Arenal.

Tras el secuestro y las amenazas, ahora las comunidades son forzadas a abandonar sus tierras, cultivos y todo lo que han construido.

Hemos tenido bastantes pérdidas humanas, pérdidas animales, en las minas antipersonas. Entonces, estamos bastante preocupados.

En Santa Rosa, en veredas como Los Robles y Tierra Nueva, son cada vez más las personas que huyen de los grupos armados hacia la cabecera municipal, donde también esperan conseguir víveres.

Víctimas de la guerra de huyen a pie para salvar sus vidas

Milton Olaya, alcalde de Santa Rosa del Sur, explicó que estas personas “se están viniendo a pie, porque no tienen víveres, no tienen alimentos, y prefieren arriesgar la vida por venir a buscar sus alimentos al casco urbano.

Los desplazados del sur de Bolívar llegan al casco urbano a pie o en motos en busca de ayuda humanitaria.

Manuel Berrío, secretario de Seguridad de Bolívar, ofreció un balance de las zonas más críticas:

Es el municipio de Arenal del Sur, con dos corregimientos y once veredas en donde se decretó este paro armado afectando a 3.000 personas.

El gobierno municipal y departamental ya no tiene capacidad para atender la crisis. En algunas zonas, la angustia los llevó incluso a realizar marchas para exigir a los violentos que dejen por fuera del conflicto a las comunidades.