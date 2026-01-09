ELN se atribuyó secuestro de cinco policías en Tibú y habla de su posible liberación

El Ejército de Liberación Nacional a través de un comunicado se atribuyó el secuestro de cinco patrulleros de la Policía ocurrido el 6 de enero en zona rural de Tibú, Norte de Santander.

Se trata de Daniel de Jesús Granada Quiroz, Ramón Alberto Coronel Medina, Edwin Fabián Manosalva Contreras, José Ricardo Camilo Romero y Carlos Eduardo Barrera.

El frente de guerra nororiental aseguró que los uniformados se encuentran en buen estado de salud. "Se les garantizará el debido proceso, trato digno, atención humanitaria y garantías de seguridad".

Añadió que en los próximos días se anunciarían las condiciones de su liberación, dependiendo de las operaciones de las Fuerzas Militares.

¿Cómo fue el secuestro de cinco policías en Tibú?

El martes 6 de enero a las 4:40 a.m. los cinco patrulleros de la Policía fueron secuestrados cuando se movilizaban en un bus de servicio público de regreso de sus permisos de fin de año en el sector de La Llana.

Según informaron las autoridades, tres hombres armados obligaron a los uniformados a descender del vehículo y posteriormente fueron llevados con rumbo desconocido.

La Policía Nacional activó inmediatamente un 'plan candado' en la zona para intentar localizar a los uniformados secuestrados.

"Se activaron todos los dispositivos especiales de búsqueda y verificación con el fin de lograr la pronta ubicación", informaron.