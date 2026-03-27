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Madre clama que reactiven la búsqueda de un joven de 19 años que desapareció en las playas de Puerto Colombia

Mateo Arias Pedraza ingresó a las playas el 24 de febrero y desde entonces no se sabe nada de su paradero.

Valentina Bernal

marzo 27 de 2026
09:19 a. m.
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La incertidumbre crece por la desaparición de Mateo Arias Pedraza, un joven de 19 años, estudiante de ciencias políticas de la Universidad del Atlántico, cuyo paradero sigue siendo desconocido semanas después de haber sido visto por última vez.

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Hoy, su familia insiste en que no se detengan los operativos de búsqueda.

Joven de 19 años fue visto por última vez en las playas de Puerto Colombia

De acuerdo con las primeras versiones, Mateo ingresó al mar en las playas de Puerto Colombia durante la tarde del 24 de febrero, acompañado de un amigo. Desde ese momento, no volvió a ser visto.

Tras su desaparición, se realizaron algunas jornadas de búsqueda, principalmente en el mar. Sin embargo, con el paso de los días, su familia asegura que estos esfuerzos se han reducido, lo que aumenta la angustia ante la falta total de información sobre su paradero.

Su madre, Duvis Pedraza, ha encabezado una búsqueda incansable desde ese día y ahora hace un llamado urgente a las autoridades para que reactiven los operativos.

Bueno, yo como madre les pido de todo corazón que no abandonen la búsqueda de mi hijo. Él me necesita, él merece ser encontrado, que utilicen todos los recursos que tienen, y no solamente por mar, también por tierra, porque todo el mundo busca a mi hijo sin vida, pero yo como madre de él tengo una fe inquebrantable y confío en Dios que mi hijo puede estar con vida. Por eso necesito que me ayuden a encontrarlo.

Madre envió desgarrador mensaje a su hijo desaparecido en Puerto Colombia

La mujer, que reside en La Guajira, viaja constantemente al Atlántico con la esperanza de encontrar a su hijo. A diario se desplaza hasta Puerto Colombia, el último lugar donde fue visto, manteniendo viva la búsqueda.

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En medio de la angustia, también le envió un mensaje:

Hijo, quiero que sepas que tu mami te está esperando, que te ama, que te espera con amor y te espera con mucha fe. Te amo, hijo. No lo olvides.

Hoy, el caso sigue sin respuestas. No hay rastro de Mateo Arias Pedraza y su familia insiste en que no se detenga la búsqueda, aferrada a la posibilidad de encontrarlo con vida.

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