Revisarán predios que debían convertirse en parque infantil, pero terminaron en manos de particulares

Tras una exhaustiva visita a Puerto Colombia, Atlántico, el superintendente de Notariado y Registro, Joaquín José Méndez, ordenó una “nueva revisión del caso puerto Colombia para proteger el interés público y la seguridad jurídica”.

Se trata de dos predios millonarios, de 5.000 y 33.000 metros que, como advirtió el presidente Abelardo de la Espriella, debían destinarse a la construcción de zonas verdes y parques infantiles, pero terminaron en manos de particulares que, ahora, tienen en su poder las escrituras.

“Un terreno, destinado a un parque infantil en Barranquilla, fue apropiado irregularmente con la permisividad de funcionarios del (poder) ejecutivo”, comentó el mandatario, días antes.

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Acciones de la SuperNotariado tras la denuncia de De la Espriella:

Según indicó la SuperNotariado, a través de un comunicado de prensa, “la Entidad ordenó nuevas medidas preventivas y una revisión integral de varios folios de matrícula inmobiliaria relacionados con predios ubicados en Puerto Colombia, Atlántico, ante posibles inconsistencias registrales y catastrales”.

En concreto, suspendió de manera temporal los efectos de las decisiones administrativas sobre el predio de más de 5.000 metros e inició una actuación administrativa para verificar la situación jurídica de los folios del predio de 33.637 metros cuadrados.

SuperNotariado trabaja de la mano con la administración municipal en el caso:

La Superintendencia de Notariado informó que para el caso ha venido trabajando de la mano con la Alcaldía de Puerto Colombia y seguirá haciéndolo hasta esclarecer lo sucedido, pero realizó una precisión:

“Estas medidas tienen carácter preventivo y no constituyen una decisión sobre la propiedad de los inmuebles. Su finalidad es garantizar que las actuaciones registrales puedan ser revisadas y que cualquier determinación posterior se adopte con plena observancia de la normatividad vigente, los principios de legalidad y el debido proceso”.