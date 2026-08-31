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Revisarán predios que debían convertirse en parque infantil, pero terminaron en manos de particulares

El presidente Abelardo de la Espriella advirtió días antes que el predio fue apropiado con la “permisividad” de funcionarios del Ejecutivo.

Noticias RCN

agosto 31 de 2026
03:43 p. m.
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Tras una exhaustiva visita a Puerto Colombia, Atlántico, el superintendente de Notariado y Registro, Joaquín José Méndez, ordenó una “nueva revisión del caso puerto Colombia para proteger el interés público y la seguridad jurídica”.

Se trata de dos predios millonarios, de 5.000 y 33.000 metros que, como advirtió el presidente Abelardo de la Espriella, debían destinarse a la construcción de zonas verdes y parques infantiles, pero terminaron en manos de particulares que, ahora, tienen en su poder las escrituras.

“Un terreno, destinado a un parque infantil en Barranquilla, fue apropiado irregularmente con la permisividad de funcionarios del (poder) ejecutivo”, comentó el mandatario, días antes.

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Acciones de la SuperNotariado tras la denuncia de De la Espriella:

Según indicó la SuperNotariado, a través de un comunicado de prensa, “la Entidad ordenó nuevas medidas preventivas y una revisión integral de varios folios de matrícula inmobiliaria relacionados con predios ubicados en Puerto Colombia, Atlántico, ante posibles inconsistencias registrales y catastrales”.

En concreto, suspendió de manera temporal los efectos de las decisiones administrativas sobre el predio de más de 5.000 metros e inició una actuación administrativa para verificar la situación jurídica de los folios del predio de 33.637 metros cuadrados.

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SuperNotariado trabaja de la mano con la administración municipal en el caso:

La Superintendencia de Notariado informó que para el caso ha venido trabajando de la mano con la Alcaldía de Puerto Colombia y seguirá haciéndolo hasta esclarecer lo sucedido, pero realizó una precisión:

“Estas medidas tienen carácter preventivo y no constituyen una decisión sobre la propiedad de los inmuebles. Su finalidad es garantizar que las actuaciones registrales puedan ser revisadas y que cualquier determinación posterior se adopte con plena observancia de la normatividad vigente, los principios de legalidad y el debido proceso”.

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