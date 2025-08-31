CANAL RCN
Colombia

María Claudia Tarazona reapareció con emotivo mensaje: "El mal destruye lo más sagrado"

Tarazona habló sobre los recientes hechos violentos ocurridos en Colombia, como lo fue el asesinato de policías en Antioquia.

María Claudia Tarazona, esposa de Miguel Uribe.
María Claudia Tarazona, esposa de Miguel Uribe. Foto: AFP.

Noticias RCN

agosto 31 de 2025
10:30 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

A través de un video en Instagram, María Claudia Tarazona, esposa del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, dio un mensaje.

“Te amaré por el resto de mi vida”: el conmovedor adiós de María Claudia Tarazona a Miguel Uribe
RELACIONADO

“Te amaré por el resto de mi vida”: el conmovedor adiós de María Claudia Tarazona a Miguel Uribe

La última vez que el país la vio fue en el último adiós a Uribe. Tarazona dio unas emotivas palabras en la Catedral Primada, así como el padre del precandidato, Miguel Uribe Londoño.

El mensaje de Tarazona a las esposas de los policías asesinados

“Con profundo dolor, quiero hablarles de lo ocurrido en nuestro país en los últimos días. Nuestro país atraviesa jornadas de intenso sufrimiento. Una vez más, el mal destruye lo más sagrado de nuestra sociedad: sus familias”, sostuvo Tarazona en redes sociales.

Ella hizo referencia al asesinato de 13 policías en Amalfi, Antioquia; crimen cometido por las disidencias de las Farc.

Al igual que mi amado Miguel, por el peor de los males. Esposos que nunca volverán a sus hogares, hijos que, como Alejandro, nunca más jugarán con sus padres. Niños que crecerán con esa ausencia clavada en el alma y nada los puede curar. Qué triste batalla para esas esposas.

¿En qué van las investigaciones sobre magnicidio de Miguel Uribe?

“Hoy mi dolor es más profundo por cada una de ellas. Las abrazo con el alma. Acá estoy para cada una de ellas y acompañarlas en el camino”, este fue su mensaje a las esposas de los policías.

“Hoy llevo a mis hijos a enterrar a su papá”: el sentido mensaje de María Claudia Tarazona
RELACIONADO

“Hoy llevo a mis hijos a enterrar a su papá”: el sentido mensaje de María Claudia Tarazona

Tarazona dijo que la sociedad colombiana debe alzar su voz y decirle al mal que tiene los días contados.

Uribe falleció el pasado 11 de agosto, luego de estar dos meses internado en la UCI de la Fundación Santa Fe de Bogotá tras ser víctima de un atentado. El crimen se cometió el 7 de junio en el parque El Golfito, occidente de la capital.

Hace pocas horas, las autoridades capturaron al séptimo implicado en el magnicidio. Además, el pasado miércoles 27 de agosto fue sancionado ‘Tianz’, el adolescente que desenfundó el arma y acabó con la vida del precandidato.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Bogotá

Sorprendieron a ladrón robando el diezmo de una iglesia en Bogotá: ¿Cuánto dinero era?

Miguel Uribe

¿Quién es el séptimo capturado por magnicidio de Miguel Uribe? Tendría relación con el joven sicario

Deportivo Cali

Se reveló la identidad del hincha que falleció tras el accidente con el bus del Deportivo Cali

Otras Noticias

Vuelta a España

Vingegaard ganó la novena etapa de La Vuelta a España y se acerca al maillot rojo de Træen

El ciclista danés sigue peleando en la punta de la clasificación general de La Vuelta a España al cabo de la novena jornada y sumó una nueva victoria.

Masterchef Celebrity Colombia

Participante de MasterChef Celebrity reveló que fue víctima de 'paseo millonario' en Bogotá

El participante del reality relató que fue retenido durante varias horas en un taxi, obligado a vaciar sus cuentas.

Comercio

SHEIN apuesta a la consolidación en Colombia con más productos para consumo del café colombiano

Salud mental

¿Por qué hay personas que nunca lloran? Las razones detrás de la psicología

Ecuador

Video: dos policías ecuatorianos estarían involucrados en el homicidio de un joven en Quito