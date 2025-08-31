María Claudia Tarazona reapareció con emotivo mensaje: "El mal destruye lo más sagrado"

A través de un video en Instagram, María Claudia Tarazona, esposa del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, dio un mensaje.

La última vez que el país la vio fue en el último adiós a Uribe. Tarazona dio unas emotivas palabras en la Catedral Primada, así como el padre del precandidato, Miguel Uribe Londoño.

El mensaje de Tarazona a las esposas de los policías asesinados

“Con profundo dolor, quiero hablarles de lo ocurrido en nuestro país en los últimos días. Nuestro país atraviesa jornadas de intenso sufrimiento. Una vez más, el mal destruye lo más sagrado de nuestra sociedad: sus familias”, sostuvo Tarazona en redes sociales.

Ella hizo referencia al asesinato de 13 policías en Amalfi, Antioquia; crimen cometido por las disidencias de las Farc.

Al igual que mi amado Miguel, por el peor de los males. Esposos que nunca volverán a sus hogares, hijos que, como Alejandro, nunca más jugarán con sus padres. Niños que crecerán con esa ausencia clavada en el alma y nada los puede curar. Qué triste batalla para esas esposas.

¿En qué van las investigaciones sobre magnicidio de Miguel Uribe?

“Hoy mi dolor es más profundo por cada una de ellas. Las abrazo con el alma. Acá estoy para cada una de ellas y acompañarlas en el camino”, este fue su mensaje a las esposas de los policías.

Tarazona dijo que la sociedad colombiana debe alzar su voz y decirle al mal que tiene los días contados.

Uribe falleció el pasado 11 de agosto, luego de estar dos meses internado en la UCI de la Fundación Santa Fe de Bogotá tras ser víctima de un atentado. El crimen se cometió el 7 de junio en el parque El Golfito, occidente de la capital.

Hace pocas horas, las autoridades capturaron al séptimo implicado en el magnicidio. Además, el pasado miércoles 27 de agosto fue sancionado ‘Tianz’, el adolescente que desenfundó el arma y acabó con la vida del precandidato.