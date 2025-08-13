CANAL RCN
“Hoy llevo a mis hijos a enterrar a su papá”: el sentido mensaje de María Claudia Tarazona

A través de su cuenta oficial en Instagram, María Claudia publicó un sentido mensaje por el entierro de su esposo, Miguel Uribe.

Foto: Instagram @maclaudiat

agosto 13 de 2025
08:44 a. m.
Con un profundo mensaje de dolor, María Claudia Tarazona, esposa del fallecido senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, compartió en su cuenta de Instagram la difícil situación que enfrenta junto a sus hijos este 13 de agosto.

Conmovedor mensaje de María Claudia Tarazona por el entierro de Miguel Uribe

"Hoy siento que mi alma se desgarra en mil pedazos. Hoy llevo a mis hijas amadas, y a mi niño preciado, Alejandro, a enterrar a su papá", expresó Tarazona, acompañando sus palabras con un llamado al consuelo espiritual: "Espíritu Santo, ven. Dios, agárrame fuerte".

En su publicación, también hizo un sentido llamado a los colombianos para que eleven sus oraciones en este momento de duelo: "colombianos, por favor, hoy oren por mis hijos y por mí", finalizó, junto a un emoji de corazón roto.

El mensaje refleja la profunda tristeza que embarga a la familia tras la muerte de Miguel Uribe Turbay, víctima de un atentado el pasado 7 de junio en Bogotá, hecho que ha conmocionado al país.

 

Así fue el atentado contra Miguel Uribe

El pasado 7 de junio, sobre las 5:30 p.m. Miguel Uribe se encontraba brindando un discurso en un mitin político en el barrio Modelia de Bogotá. El senador del Centro Democrático hablaba de seguridad y del uso de armas ilegal cuando fue sorprendido por el impacto de una bala.

Un joven de 14 años, ubicado muy cerca al líder político, sacó un arma de fuego y disparó en reiteradas ocasiones. El esquema de seguridad de Uribe, al percatarse del ataque, lo auxilió y buscó trasladarlo a una zona más segura.

Tiempo después, una ambulancia llegó hasta el lugar y el senador logró ser trasladado hasta un centro de salud cercano a la zona. Allí el personal médico realizó labores de reanimación para estabilizarlo.

Horas más tarde, cuando ya los familiares se encontraban en el lugar, Uribe Turbay tuvo que ser trasladado de emergencia hasta la Fundación Santa Fe para ser sometido a una cirugía de emergencia. Desde entonces permaneció internado y recibiendo la atención médica pertinente.

