CANAL RCN
Colombia Video

“Te amaré por el resto de mi vida”: el conmovedor adiós de María Claudia Tarazona a Miguel Uribe

En la misa exequial de Miguel Uribe Turbay, su esposa ofreció un discurso profundamente emotivo, marcado por el agradecimiento, el amor y un mensaje de unidad y rechazo a la violencia.

Noticias RCN

agosto 13 de 2025
01:40 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En la misa exequial de Miguel Uribe Turbay, su esposa, María Claudia Tarazona, ofreció un discurso profundamente emotivo, marcado por el agradecimiento, el amor y un mensaje de unidad y rechazo a la violencia.

El emotivo adiós a Miguel Uribe de su padre: “Fuiste mi maestro, que tu luz siga iluminando el camino”
RELACIONADO

El emotivo adiós a Miguel Uribe de su padre: “Fuiste mi maestro, que tu luz siga iluminando el camino”

Con voz entrecortada, Tarazona recordó los dos meses en que su esposo permaneció en cuidados intensivos tras el atentado que le arrebató la vida.

“Miguel estuvo en cuidados intensivos dos meses, donde luchó por mantenerse con vida como él solo lo hubiera podido hacer, como un titán, como un guerrero”, expresó, destacando el compromiso de los médicos y enfermeras que lo atendieron: “Nos cuidaron, nos miraron con compasión, nos sostuvieron. Son el ejemplo de un equipo inigualable que estuvo a la altura del más grande guerrero”.

Su relato conmovedor de los últimos dos meses

Relató cómo, en ese tiempo, encontró en la fe y la Virgen María la fortaleza para enfrentar el momento más doloroso de su vida. “La muestra de amor más grande de Miguel hacia mí, es haber resistido a semejante brutalidad para darme el tiempo necesario de prepararme con Dios y la Virgen María en mi corazón, verdaderamente, para su muerte. Ese es el verdadero milagro”, aseguró.

Un legado de amor y servicio

La esposa del senador recordó a Miguel como un hombre de múltiples talentos —músico, campeón de ajedrez, matemático, humanista— pero sobre todo como un “humano decente, noble y de buen corazón”.

“Sacrificaron el árbol fresco del jardín de la democracia”, Álvaro Uribe sobre Miguel Uribe
RELACIONADO

“Sacrificaron el árbol fresco del jardín de la democracia”, Álvaro Uribe sobre Miguel Uribe

“Miguel fue un soñador que luchaba incansablemente por cumplir sus sueños. El más importante, que Alejandro y las niñas no vivieran jamás lo que él tuvo que vivir cuando, a la edad de 4 años, la violencia le arrebató a su mamá”, dijo.

En su mensaje, rechazó categóricamente cualquier sentimiento de odio o venganza: “Miguel tenía el corazón más generoso… en él nunca existió ni odio, ni rencor, ni venganza”. Aseguró que la justicia y la seguridad, para él, eran herramientas para lograr la paz y fortalecer la democracia, no para sembrar violencia.

Tarazona hizo un llamado a la unidad nacional y a mantener vivo el legado de su esposo a través de la “política decente, honesta y con propósito”. “La muerte de Miguel no puede quedar en vano… Los buenos somos más. El bien siempre prevalecerá”, afirmó.

En el cierre de su discurso, se dirigió directamente a su esposo: “Esposo mío, mi vida entera, amor lindo… Te amaré por el resto de mi vida”.

“Miguel fue esa luz en los días más oscuros”, Lidio García en homenaje a Miguel Uribe
RELACIONADO

“Miguel fue esa luz en los días más oscuros”, Lidio García en homenaje a Miguel Uribe

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Universidad Nacional

Ataque de abejas sorprendió a grupo de profesores de la Universidad Nacional: docente falleció por anafilaxia

Asesinatos en Colombia

Habló padre del joven asesinado en Itagüí: "Siempre fue juicioso"

Cartagena

A la cárcel sujeto que asesinó a tiros a una mujer en una discoteca de Cartagena

Otras Noticias

Resultados lotería

Resultados de El Dorado Tarde del 13 de agosto de 2025: números ganadores

Hoy, 13 de agosto de 2025, se llevó a cabo el sorteo de El Dorado Tarde en Colombia. Consulta aquí los números ganadores y comprueba tu suerte.

Redes sociales

“Yo sigo facturando”: Karina García habría enviado fuerte indirecta a Melissa Gate

La modelo antioqueña sorprendió a sus fanáticos al enviar una aparente indirecta a Melissa Gate.

Millonarios

Hinchas de Millonarios le ganaron una tutela al club: juzgado ordenó a la directiva cumplir

Texas

Se conoce la identidad de las tres víctimas de un tiroteo en supermercado de Texas: menor de cuatro años encabeza la lista

Enfermedades

Estrés postraumático: el trastorno que padecen algunos militares después de la guerra