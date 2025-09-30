Empresarios advierten riesgos para la economía del país por crisis diplomática con EE. UU.

La reciente revocación de visas estadounidenses a funcionarios del Gobierno colombiano ha desatado una ola de preocupación en diversos sectores del país, especialmente entre los gremios empresariales.

Crisis en las relaciones Colombia y EE. UU. tras retiro de visas a altos funcionarios

Estos últimos han alzado su voz para alertar sobre las posibles consecuencias que esta situación podría tener en la economía nacional.

El deterioro de las relaciones diplomáticas entre Colombia y Estados Unidos ha llevado a varios altos cargos a renunciar a sus visas, entre ellos el ministro de Hacienda, Germán Ávila.

Esta decisión desató una ola de inquietud sobre la capacidad de estos funcionarios para cumplir con sus responsabilidades internacionales.

“No tiene sentido que pueda seguir ejerciendo el cargo si no tiene las condiciones para poder viajar a los Estados Unidos”, señaló Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco.

Por su parte, María Claudia Lacouture, presidenta de Amcham Colombia, aseguró que “es un mensaje realmente preocupante e irresponsable por parte de los ministros que tienen una responsabilidad enorme y que parte de esa responsabilidad no es con Estados Unidos, es con las entidades que están en Estados Unidos”.

Cabe mencionar que la participación de Colombia en importantes reuniones internacionales también se ve comprometida.

El ministro Ávila estaba previsto para asistir a las reuniones del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial en Washington a partir del 13 de octubre.

Ante esta situación, el jefe de cartera indicó que se evaluará quién podrá participar en la agenda programada.

“Vamos a evaluar quién participa de parte del gobierno y del ministerio en esta reunión. Tener delegados allá no es un problema mayor”, indicó el ministro Ávila.

¿Cómo afecta a Colombia que algunos funcionarios renuncien a sus visas?

La preocupación se extiende al ámbito económico, dado que Estados Unidos sigue siendo el principal socio comercial de Colombia.

El país norteamericano representa el 30% de las exportaciones colombianas y es la principal fuente de remesas e inversiones extranjeras. Esta relación comercial es crucial para la economía colombiana, y cualquier tensión diplomática podría tener repercusiones significativas.

Los gremios empresariales han instado al Gobierno a reconsiderar las consecuencias de esta situación y buscar soluciones que no comprometan las relaciones económicas bilaterales. La estabilidad de estos vínculos es fundamental para el crecimiento y desarrollo económico de Colombia.