"La reforma laboral podría ser un mal menor": empresarios sobre el proyecto de ley

Aprobada en tercer debate, la reforma laboral en Colombia avanza a buen ritmo hacia su última etapa de discusión en el Senado, donde la cámara alta del Congreso tiene hasta el 20 de junio para definir el destino del proyecto de ley.

Hay varios puntos controvertidos que generan preocupación, sobre todo, entre los empresarios. Para hablar de la situación Noticias RCN se comunicó con Bruce Mac Master, presidente de la Andi y Rodolfo Correa, presidente de Acopi.

Doctor Correa, no pasó la propuesta de que las mipymes quedaran exentas del recargo nocturno. ¿Cómo reciben la noticia?

En Colombia hay 25 millones de personas que conforman la población económicamente activa, 10 millones de personas tienen contrato de trabajo, es decir, empleo formal.

El gobierno está haciendo una reforma para beneficiar a los 10 millones, es decir, a la minoría y está dejando por fuera de esto la inmensa mayoría de personas que no tienen siquiera un contrato de trabajo.

Con esta reforma, el efecto va a ser que no se van a generar nuevos puestos de trabajo formal, sino que por el contrario, los formales van a tener que disminuirse porque con estos costos son impagables para las empresas. Eso es lo que tratamos de hacerle entender con plastilina al gobierno, pero no entendieron, porque es que su propósito aquí no es resolver ningún problema, sino crear un escenario electoral a su favor en el 2026.

Doctor Mac Master, quedó que los festivos se deben pagar 100%. ¿Qué le dice al Senado?

Nosotros le habíamos propuesto al gobierno que consideráramos un recargo del 100% para los dominicales, entendidos como que hay un día de descanso obligatorio en cada una de las semanas.

También le dijimos al Congreso, tenga usted, por favor, en cuenta que Colombia es el país con mayor número de festivos -probablemente- de todo el hemisferio; mantengamos un recargo, pero tratemos de que el recargo no sea tan oneroso para todos esos empresarios, negocios y microempresas que quieren y pueden operar durante los festivos, pero eventualmente puede ser que no tengan cómo hacerlo.

Doctor Correa a pesar de estas diferencias, ustedes como empresarios, ¿están aceptando la reforma laboral?

Nosotros hemos tenido la capacidad de entender muy bien la coyuntura. Y hoy entre dos males, el mal menor; creemos que la reforma laboral podría ser un mal menor en comparación con la forma incendiaria de movilización de odios que el gobierno ha propuesto.

No estamos satisfechos con la reforma, pero estamos dispuestos a aceptarlas en un ejercicio racional de entendimiento de lo que está sucediendo en el país y para que pasemos rápido esta página y veamos a ver si también desde el Congreso se fomenta una ley que impulse las microempresas que son las grandes generadoras de empleo en el país.

Doctor Mac Master, estamos en un paro apoyado por el gobierno nacional. ¿Cómo ve usted esto?

Es inexplicable, no hay forma de explicarlo, es irracional también, es, quizás, el gobierno haciéndole daño al país, es el gobierno haciéndole daño a una gran cantidad de hogares, al aparato productivo que además ha tenido tantos problemas en Colombia.

El gobierno está decidido, digamos, a afectarlo y eso desde todo punto de vista, yo diría, contradice completamente la obligación que tiene el gobierno constitucionalmente de tratar de liderar esta sociedad hacia lo bueno en los principios y de los objetivos de la sociedad colombiana.