Instalación de mesa de diálogo entre Gobierno y disidencias de las Farc estaría en duda, ¿por qué?

Mientras que en zona rural de Tibú, Norte de Santander, avanzan los preparativos para la instalación de la mesa de diálogos entre el Gobierno Nacional y el Estado Mayor Central de las Farc, lo cierto es que dicha instalación estaría en duda para la organización armada.

“El documento del Gobierno llega luego de la firma de Playa Rica, contiene resaltados que tardarían varios días, probablemente hasta semanas para concretarlo, lo que deja en duda la realización de la instalación de la mesa el 8 de octubre, porque en lo acordado en Playa Rica es que para el día de la instalación de la mesa debe estar el decreto de cese al fuego”, se lee en un comunicado del EMC de las Farc.

A lo que se refieren en dicho comunicado es a unos acuerdos a los que habrían llegado en Playa Rica, Cauca, en donde concretaron que el día de la instalación de la mesa de diálogos, o antes, el Gobierno Nacional debía decretar el cese al fuego. Esto hasta ahora no ha ocurrido y desde el Estado Mayor Central de las Farc han pedido también que cesen las operaciones militares en ese departamento, pero esto tampoco ocurrirá, pues los hostigamientos y ataques a la Fuerza Pública por parte de esta organización armada no han disminuido.

Posición del Gobierno sobre cese al fuego sería innegociable por el momento

El general Helder Giraldo, comandante de las Fuerzas Militares, aseguró que la posición del Gobierno por el momento no cambiaría. “La orden del señor presidente de la República y el ministro de la Defensa es continuar las operaciones ofensivas. No he recibido ninguna instrucción contraria”.

Estado Mayor Central pide que haya cese al fuego

Mientras los delegados del Estado Mayor Central de las Farc ya están en Tibú, desde la misma organización armada tienen una postura. “En el documento de Playa Rica dice claramente que el mismo día de la instalación debe haber cese al fuego. El Gobierno quiere cambiar las reglas. Sin cese al fuego no hay mesa”.

Por lo pronto, las operaciones militares en zonas críticas como el Cauca continuarán, al menos, durante los próximos días.