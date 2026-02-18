En El Tarra, Norte de Santander, secuestraron a una mujer junto a su hija de 13 años

Las autoridades investigan un triple secuestro en el municipio de El Tarra, Norte de Santander, donde fueron reportadas como desaparecidas Leidy Tapias, su hija de 13 años, Jasbleidy Hoyos Tapias, y un joven identificado como Andrés Torres.

El hecho, según información oficial, se habría presentado en el casco urbano de esta población el pasado domingo 15 de febrero, aunque solo fue notificado a la Policía horas después.

Investigación del Gaula por secuestro en El Tarra

De acuerdo con el reporte entregado por el Gaula de la Policía, no se tiene rastro de las tres personas, quienes habrían sido privadas de la libertad en una zona comprendida entre El Tarra y Tibú en la región del Catatumbo.

Luis Fernando Niño, consejero para la paz en Norte de Santander confirmó que se adelantan labores para establecer las circunstancias en las que se produjo el secuestro y dar con el paradero de las víctimas.

20 secuestros en 2026: contexto de seguridad en la zona

El dato confirmado por las autoridades —20 secuestros en 2026— evidencia un panorama complejo en materia de orden público. El caso del triple secuestro en El Tarra se suma a otros episodios que han sido documentados por la fuerza pública en este departamento.

Las autoridades reiteraron que continúan las operaciones para ubicar a Leidy Tapias, su hija menor de edad y Andrés Torres, y pidieron a la ciudadanía suministrar cualquier información que permita avanzar en la investigación.