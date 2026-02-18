¿Qué debe cambiar en el sistema de salud tras muerte de Kevin Acosta, según candidatos al Congreso?

En la Mesa Ancha Electoral de Noticias RCN, Miguel Ángel Pinto Rueda, Horacio José Serpa, Gustavo Moreno y Juan Pablo Camacho, candidatos al Congreso de la República que se medirán en las elecciones del próximo 8 de marzo, tocaron dos temas importantes.

Debatieron la crisis del sistema de salud en Colombia, tras la muerte de un menor con hemofilia que no recibió tratamiento oportuno, y la controversia por las inversiones forzosas propuestas por el Gobierno para financiar la emergencia económica.

Crisis del sistema de salud y caso Kevin en Charalá

Uno de los momentos más contundentes del encuentro giró en torno al fallecimiento de Kevin, un niño de 7 años oriundo de Charalá, Santander, diagnosticado con hemofilia y que llevaba dos meses sin recibir su tratamiento. El caso ha reavivado el debate sobre la necesidad de una reforma estructural al sistema de salud.

Los candidatos coincidieron en que la situación refleja fallas profundas en la prestación del servicio, aunque divergieron en la asignación de responsabilidades.

Durante la discusión se reiteró que Colombia requiere una reforma de fondo que garantice acceso oportuno, calidad en la atención y transparencia en el manejo de recursos. Algunos aspirantes señalaron que el modelo necesita ajustes estructurales sin regresar a esquemas del pasado, mientras otros plantearon prohibir la integración vertical entre EPS y prestadores de servicios para evitar conflictos de interés y mejorar la libre escogencia de los usuarios.

En el debate también se hicieron referencias directas al presidente Gustavo Petro, en relación con la conducción y la respuesta institucional frente a la crisis. Los participantes enfatizaron que la discusión debe traducirse en propuestas legislativas concretas en el próximo Congreso.

Inversiones forzosas y emergencia económica

El segundo bloque abordó la polémica sobre las inversiones forzosas anunciadas por el Gobierno como mecanismo para atender la emergencia económica y climática. Algunos candidatos advirtieron que extender este instrumento a otros sectores podría afectar el acceso al crédito y generar efectos adversos en la economía, mientras que otros defendieron la necesidad de buscar recursos inmediatos para atender a los damnificados en regiones como Córdoba.

En la mesa se recordó que las inversiones forzosas en Colombia han estado históricamente asociadas al sector agropecuario y que su ampliación genera debate técnico sobre tasas de interés, ahorro de los ciudadanos y estabilidad fiscal. También se discutió la necesidad de mayor descentralización y eficiencia en el gasto público, así como la priorización del presupuesto frente a la emergencia.

El intercambio reflejó posturas diversas sobre el rol del Estado en la economía, el déficit fiscal y la responsabilidad del Ejecutivo en la gestión de recursos. Los aspirantes coincidieron, no obstante, en que el Congreso entrante deberá asumir decisiones clave para enfrentar la coyuntura económica y social.