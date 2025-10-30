CANAL RCN
Colombia

En estos puntos de Bogotá regalarán 1.000 cajas de colores en Halloween

A través de la iniciativa “Regalemos Colores en el Día de las Brujas”, en Bogotá se repartirán sonrisas y 1.000 cajas de colores para celebrar la imaginación de los niños.

En estos puntos de Bogotá regalarán 1.000 cajas de colores en Halloween
Foto: Freepik

Noticias RCN

octubre 30 de 2025
04:36 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Este Halloween, las brujas, los disfraces y los dulces compartirán protagonismo con los colores. La marca de útiles escolares Paper Mate llenará de alegría las calles de Bogotá con su campaña “Regalemos Colores en el Día de las Brujas”, una iniciativa que invita a celebrar esta fecha de una forma distinta, regalando color, imaginación y momentos de unión familiar.

En la ciudad se obsequiarán 1.000 cajas de colores a niños y niñas de diferentes zonas de la capital, como parte de una jornada itinerante que busca llevar mensajes de ternura, creatividad y conexión emocional, así lo confirmó Sophie Berreta, representante de la marca en Colombia:

Queremos que esta fecha dedicada a los niños sea una oportunidad para llenar su día de color y sonrisas. Cada color representa una invitación a imaginar, crear y conectar. Dar color también es dar amor, alegría y bienestar.

Alcalde de Bogotá mantiene restricciones para motocicletas el fin de semana de Halloween
RELACIONADO

Alcalde de Bogotá mantiene restricciones para motocicletas el fin de semana de Halloween

Los puntos de la caravana que regalará colores a niños en Halloween

El recorrido de esta “caravana colorida” comenzará el 31 de octubre de 2025 al mediodía, en el centro comercial Tintal Plaza, y continuará por distintos puntos emblemáticos de Bogotá, como la Biblioteca El Tintal, el parque Normandía, el centro comercial Plaza Imperial y el parque principal de Suba, donde finalizará la jornada.

En cada parada, el carrovalla de Paper Mate se convertirá en un espacio de encuentro y juego, donde los niños podrán recibir una caja de 18 colores y disfrutar actividades que fomentan la imaginación y el arte.

Como parte de esta plataforma, la marca presenta a Saúl, un personaje lleno de energía y entusiasmo que simboliza la creatividad infantil. Saúl acompañará a los pequeños en esta travesía, motivándolos a descubrir su talento y explorar su imaginación sin límites.

¿Sin tiempo ni presupuesto?: aquí ideas rápidas para disfrazarse en Halloween
RELACIONADO

¿Sin tiempo ni presupuesto?: aquí ideas rápidas para disfrazarse en Halloween

Los colores resignifican el sentido del Halloween

La propuesta no se limita a una acción de marketing. Es, sobre todo, una invitación a resignificar el Día de las Brujas, convirtiéndolo en una experiencia educativa y emocional.

En lugar de solo pedir dulces, la marca propone regalar creatividad, compartir tiempo en familia y recordar que cada trazo puede transformar un día común en una historia inolvidable.

Lentes de contacto en Halloween: estos son los riesgos más letales para los ojos
RELACIONADO

Lentes de contacto en Halloween: estos son los riesgos más letales para los ojos

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Atlántico

Enfrentamientos en la Universidad del Atlántico por elección de nuevo rector

Gustavo Petro

Presidente Petro intentará negociar con EE. UU. su inclusión en la lista Clinton

Cauca

Exigen seguridad en la vía Panamericana tras ataque a caravana militar que dejó un militar muerto

Otras Noticias

Automovilismo

Consecuencias de no cambiar el aceite del carro a tiempo: el descuido que le puede costar muy caro

Estas son las graves consecuencias de no cambiar el aceite del carro a tiempo, según expertos en mecánica automotriz

Cuidado personal

¿El matrimonio hace subir de peso? así lo confirma un estudio

Estar casado triplica el riesgo de obesidad en los hombres, con una incidencia del 62% en hombres y 39% en mujeres.

Artistas

“Es difícil”: Daddy Yankee desmiente rumores y revela detalles de su situación sentimental

Estados Unidos

Bernie Moreno pidió a Estados Unidos designar como terroristas a tres organizaciones criminales colombianas

Copa BetPlay

Dimayor confirma horarios y fechas de las semifinales (ida) de Copa BetPlay 2025