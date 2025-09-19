¿En qué van las ayudas que anunció el Gobierno para los deportados de EE. UU.?

Noticias RCN le hizo un minucioso seguimiento a una promesa que hizo el presidente Gustavo Petro para los colombianos deportados desde Estados Unidos.

Gobierno Nacional abandonó a los deportados de EE. UU.

El mandatario ordenó a Prosperidad Social activar un plan de crédito para esta población. Sin embargo, este medio consultó con la entidad y son muy pocos los avances en el proceso.

En total, son 4.223 los colombianos que han retornado al país en aviones de la Fuerza Área, esto luego del rifirrafe entre Petro y Donald Trump, en enero de este año. Para ese momento, la instrucción del mandatario era atender a la población.

“Le he pedido al DPS recibir a los emigrantes que nos van a traer por montones, no es que subsidiemos a los emigrantes, sino que les demos créditos productivos para trabajar”, aseguró Petro.

Ocho meses después de esa declaración, poco o nada son los avances en este tema. Daniel Oquendo, uno de los deportados, aseguró que el Gobierno prácticamente los abandonó.

“Ellos nos pidieron unos datos, pero con eso no han hecho nada, nadie se ha comunicado con nosotros a preguntar si estamos bien. Yo apenas llevo dos meses trabajando”, aseguró Oquendo en diálogo con este medio.

En abril de este año, Prosperidad Social respondió a un derecho de petición de este medio e indicaron que estaban en la creación de la estrategia de economía popular para un retorno solidario enfocado en dos rutas principales: acceso a crédito asociativo y empleabilidad. Sin embargo, aclaraban que aún no estaban funcionando.

“Estas iniciativas en la actualidad se encuentran en etapa de desarrollo, razón por la cual no se están realizando inscripciones ni aceptando solicitudes de inclusión para el mismo”, se lee en el documento.

Cinco meses después, Noticias RCN volvió a preguntar sobre esta estrategia y la respuesta que dieron fue que la “entidad avanza en el desarrollo de la segunda fase de la ruta”. Es decir, no se ha avanzado y sobre otras ayudas, es aún más preocupante la respuesta.

“(…) Desde el grupo interno de trabajo de generación de ingresos me permito informar que no se ha brindado ayudas a colombianos deportados ni se tienen proyectos para atención a esta población. (…)”.

Gobierno anunció ayudas para deportados de EE. UU. ¿En qué van?

Actualmente, hay un convenio por 6.400 millones de pesos para entregar kits de aseo y transporte una vez los colombianos toca suela nacional, pero para algunos, la mejor ayuda hubiera sido poder tener acceso a oportunidades.

“Si me hubieran ofrecido una oportunidad para yo emprender por cuenta mía, hubiera sido muy bueno porque yo considero que tengo un conocimiento muy bueno en cuanto a esa mecánica, pero no, realmente no hubo ese acompañamiento, ni esa disposición a colaborarnos”, añadió Oquendo.

Según cifras de Cancillería, hasta el momento se han realizado 40 vuelos, con un costo aproximado de 24.000 millones de pesos.

Aparte de los dos derechos de petición, Noticias RCN buscó al Departamento de Prosperidad Social, sin embargo, no hubo respuesta.