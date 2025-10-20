Punto final para ladrones que robaron mercancía de cigarrillos en Bogotá: ¿Cómo los capturaron?

El barrio La Española de la localidad de Engativá se volvió el lugar en donde se perpetró el robo de una mercancía por parte de dos hombres y una mujer.

El hecho ocurrió en un establecimiento comercial. Resulta que unos ladrones llegaron y en cuestión de minutos, se llevaron varios productos; concretamente más de 200 cajetillas de cigarrillos con un valor superior al millón de pesos.

Mercancía cuesta más de un millón de pesos

Sin embargo, los ladrones no sabían que la central de radio fue alertada de esta situación. Acto seguido, se le hizo el llamado a los uniformados, quienes llegaron lo más rápido posible al local.

La sorpresa llegó al ver que los ladrones estaban subiéndose a un vehículo. Cuando vieron que la Policía llegó, aceleraron y comenzaron a escapar. El caso entonces escaló hasta una persecución.

Después de que el carro fuera interceptado, los ladrones comenzaron a correr entre las calles. Al final, la Policía los pudo capturar, incautándoles dos puñales y recuperando las cajetillas.

Hurtos a comercios han bajado

La Secretaría de Seguridad muestra a través del Sistema de Información Estadístico Delincuencial y Contravencional, que entre enero y septiembre de 2025, se cometieron 6.589 hurtos a comercios, 2.011 casos menos que el año anterior.

Hasta el momento, el mes en el que más casos se han presentado es abril con 599. Mientras que en el que menos hechos ha habido es mayo con 436. A pesar de que más del 50% de los crímenes se dieron sin uso de armas, son preocupantes los que sí: de fuego con 130 y cortopunzantes con 70.

Un punto positivo es que, así como el balance general, la gran mayoría de las localidades tuvieron una reducción en la cantidad de casos, exceptuando Chapinero (+ 3.3%), Engativá (+0.4%), Antonio Nariño (+5.1%) y Puente Aranda (+3.7%). Hubo 612 casos que no fueron localizados.