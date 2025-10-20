CANAL RCN
Colombia Video

Punto final para ladrones que robaron mercancía de cigarrillos en Bogotá: ¿Cómo los capturaron?

En lo corrido del año, han bajado los casos de hurtos a comercios en la ciudad.

Noticias RCN

octubre 20 de 2025
03:45 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El barrio La Española de la localidad de Engativá se volvió el lugar en donde se perpetró el robo de una mercancía por parte de dos hombres y una mujer.

VIDEO | Comerciante vivió momentos de pánico durante robo en Bogotá: ladrones se llevaron su camioneta
RELACIONADO

VIDEO | Comerciante vivió momentos de pánico durante robo en Bogotá: ladrones se llevaron su camioneta

El hecho ocurrió en un establecimiento comercial. Resulta que unos ladrones llegaron y en cuestión de minutos, se llevaron varios productos; concretamente más de 200 cajetillas de cigarrillos con un valor superior al millón de pesos.

Mercancía cuesta más de un millón de pesos

Sin embargo, los ladrones no sabían que la central de radio fue alertada de esta situación. Acto seguido, se le hizo el llamado a los uniformados, quienes llegaron lo más rápido posible al local.

La sorpresa llegó al ver que los ladrones estaban subiéndose a un vehículo. Cuando vieron que la Policía llegó, aceleraron y comenzaron a escapar. El caso entonces escaló hasta una persecución.

Después de que el carro fuera interceptado, los ladrones comenzaron a correr entre las calles. Al final, la Policía los pudo capturar, incautándoles dos puñales y recuperando las cajetillas.

Hurtos a comercios han bajado

La Secretaría de Seguridad muestra a través del Sistema de Información Estadístico Delincuencial y Contravencional, que entre enero y septiembre de 2025, se cometieron 6.589 hurtos a comercios, 2.011 casos menos que el año anterior.

Huyendo en taxi e incluso corriendo: persecución resultó con recuperación de millonaria mercancía en Bogotá
RELACIONADO

Huyendo en taxi e incluso corriendo: persecución resultó con recuperación de millonaria mercancía en Bogotá

Hasta el momento, el mes en el que más casos se han presentado es abril con 599. Mientras que en el que menos hechos ha habido es mayo con 436. A pesar de que más del 50% de los crímenes se dieron sin uso de armas, son preocupantes los que sí: de fuego con 130 y cortopunzantes con 70.

Un punto positivo es que, así como el balance general, la gran mayoría de las localidades tuvieron una reducción en la cantidad de casos, exceptuando Chapinero (+ 3.3%), Engativá (+0.4%), Antonio Nariño (+5.1%) y Puente Aranda (+3.7%). Hubo 612 casos que no fueron localizados.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Artistas

Salieron a la luz las causas médicas por las que murió Baby Demoni, la influencer amiga de Yina Calderón

Accidente de tránsito

VIDEO | Conductor perdió el control de su camión y se volcó cayendo al vacío en una vía de Antioquia

Paloma Valencia

Nuevos detalles sobre amenazas de muerte contra Paloma Valencia, Catherine Juvinao y el contralor

Otras Noticias

México

Reconocida exreina de belleza fue capturada tras ser acusada por asesinato contra un hombre: esto se sabe

La exreina fue capturada tras luego de dos años de haberse cometido el crimen.

Yina Calderón

Yina Calderón rompió el silencio tras la polémica en Stream Fighters 4 y reveló la MILLONADA que le debería Westcol

Yina Calderón aseguró que espera su pago y recalcó que no cumplió ninguna de las cláusulas del contrato.

Champions League

Luis Díaz va por el récord en la Champions League: ya igualó a Falcao García

Banco de la República

Llaves registradas en Bre-B: cómo puede borrarlas o cambiarlas de banco

Historias

¿Cuál es el mejor arroz para deportistas: blanco o integral?