Caso Álvaro Uribe Vélez: cronología de la lectura de la sentencia en segunda instancia que lo absolvió

En la mañana de este 21 de octubre se llevará a cabo lo que algunos han llamado como el juicio del siglo. El Tribunal Superior de Bogotá leerá la sentencia de segunda instancia en el caso contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez.

El exmandatario fue condenado en primera instancia a 12 años de prisión domiciliaria por la jueza Sandra Heredia, aunque posteriormente se le revocó esta medida de aseguramiento.

Minuto a minuto | Lectura de sentencia en segunda instancia en caso contra Álvaro Uribe

La magistrada Oviedo comparte la absolución, pero se aparta de la posición tomada de las interceptaciones realizadas al exmandatario. Para ella, estas sí tenían un valor probatorio.

A las 12:30 p.m. el magistrado leyó la decisión final y notificó que se cancela la orden de detención contra Álvaro Uribe tras ser absuelto de los delitos que lo condenaron. La decisión fue unánime con una votación de 2 -1. El salvamento de voto correspondió a la magistrada María Leonor Oviedo.



Estas son las cifras del caso Uribe. El número de jueces, testigos y fiscales que se vieron involucrados a lo largo de estos 13 años de proceso.

Análisis | Esto es lo que opinan algunos analistas sobre la reciente decisión del Tribunal Superior de Bogotá de absolver al expresidente Uribe de los delitos por soborno y fraude procesal.

11: 35 a.m: El expresidente fue absuelto por el delito de fraude procesal en el episodio de Cómbita. Esto tiene que ver con las cartas que presentaron tres exparamilitares a la Corte Suprema de Justicia.

11:00 de la mañana | Análisis del panel de Noticias RCN sobre lo ocurrido hasta ahora en la diligencia.

Víctor Mosquera, abogado del expresidente Uribe, se pronuncia sobre la absolución del exmandatario.

Sobre las casi 11:00 de la mañana, el tribunal confirmó que absuelve al expresidente Álvaro Uribe por soborno en el episodio del exparamilitar Juan Guillermo Monsalve, quien fue el denominado testigo estrella por la Fiscalía. Indicó que no se acreditó que Álvaro Uribe instruyó o presionar a diego cadena para sobornar. En ese sentido, el exmandatario fue absuelto en el caso de Juan Guillermo Monsalve, Eurídice Cortes Velásquez y Enrique Vélez.

El magistrado critica el fallo de la juez Heredia y asegura “La sentencia de primera instancia recurre que si una versión acusa a los hermanos Uribe es verdadera, si no es falsa, carece de argumentación”.

Resumen de la diligencia | 10:00 de la mañana. ¿Qué ha pasado en la lectura de la sentencia en el caso de Álvaro Uribe? ⬇️

El magistrado confirmó que el expresidente también fue absuelto de la condena en el caso de Eurídice Cortés, alias Diana, pero continúa el caso de Juan Guillermo Monsalve.

El Tribunal Superior anuncia que toma la decisión de revocar la condena impuesta a Álvaro Uribe Vélez como determinador del delito de soborno en actuación penal en el evento de Carlos Enrique Vélez Ramírez y en su lugar, lo absuelve por esta condena. Se ordena compulsar copias para que investigue a Enrique Vélez por delito de falso testimonio dada su reconocida mendacidad.

Víctor Mosquera, uno de los abogados del expresidente Uribe, reacciona a la decisión con interceptaciones. A través de su cuenta oficial de X, el abogado aseguró que "la línea de interceptaciones habla por sí sola: el Tribunal Superior de Bogotá nos dio la razón al concluir que no fue un error aislado, sino una vulneración grave al derecho fundamental a la intimidad". Según su declaración, "se ordenó interceptar un número que ya se sabía pertenecía al expresidente Álvaro Uribe Vélez, sin motivación objetiva ni control judicial suficiente. Lo que se quiso disfrazar como “hallazgo imprevisto” terminó siendo reconocido como lo que realmente fue NEGLIGENCIA GRAVE".

El magistrado Merchán señaló que una de las conclusiones es que “no prospera la pretensión de exclusión de las conversaciones interceptadas en la línea 30.127.96, pues la medida se sustentó en motivos fundados y se ajustó a la excepción aplicable cuando la relación abogada-cliente se convierte en medio para la comisión de delitos. Ahora pasa el tribunal a analizar la materialidad de los tipos”.

Según el magistrado Manuel Antonio Merchán, "hubo vulneración en el derecho a la intimidad" y se refirió a los serios reparos a las interceptaciones realizadas por la Corte Suprema de Justicia.

El Tribunal Superior de Bogotá declaró ilicitud en las interceptaciones de Nilton Córdoba y valida las interceptaciones con Diego Cadena.

El Tribunal declara vulneración al derecho de intimidad en interceptaciones que hicieron al expresidente Uribe con su abogado, que fueron ordenadas por la Corte Suprema y fueron el eje del proceso en su contra.

El magistrado habla de las interceptaciones, señala que fueron desproporcionadas y afectaron los derechos de manera grave contra el exmandatario.

Declaran infundada la nulidad presentada por los abogados del expresidente Álvaro Uribe.

Empieza la lectura de decisión de la sala 19 del Tribunal Superior.

A las 8:00 de la mañana las autoridades inician despliegue de seguridad en el Tribunal Superior de Bogotá.