🔴 En vivo: Tenso consejo de ministros en la Casa de Nariño. ¿Qué está pasando?

Este martes 4 de febrero se transmitió por televisión nacional el consejo de ministros que se realizó en la Casa de Nariño en cabeza del presidente Gustavo Petro.

Durante la reunión se escucharon llamados de atención por parte del mandatario colombiano por el incumplimiento de los acuerdos que ha hecho el Gobierno con los colombianos, pero también se escucharon voces inconformes por el nombramiento de Armando Benedetti como jefe de despacho.

La vicepresidenta Francia Márquez y la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, dijeron no estar de acuerdo con la presencia del exembajador debido a sus comportamientos con las mujeres.

El jalón de orejas del presidente Petro por falta de cumplimiento

Durante la parte inicial de la reunión, que inició sobre las 5:30 p. m., el jefe de Estado aseguró que el nivel cumplimiento de los compromisos hechos por el gobierno era muy bajo.

“Este es el informe de incumplimiento y es fatal, y se lo digo al pueblo, porque me da vergüenza. De 195 compromisos se han incumplido 146”, aseguró el presidente.

El mandatario aseguró que se ha incumplido el 75% de los compromisos y por ello advirtió a sus ministros que, si no cumplían serían removidos de su puesto.

Las órdenes que el presidente Petro dio sobre Ecopetrol

Una de las carteras que, según el informe citado por el presidente, menos ha cumplido es la de Minas y Energía que ha incumplido el 84% de lo pactado.

En este punto, el mandatario cuestionó duramente al ministro Andrés Camacho por el proyecto que Ecopetrol tiene en EE. UU. para fracking, práctica contraria a las políticas del gobierno del presidente.

Razón por la cual, el presidente Petro ordenó que se vendiera el proyecto.

"Yo quiero que se venda esa operación para invertirlo en energías limpias en Colombia. Que se discuta técnicamente y económicamente", dijo el presidente.

Los inconformismos de varios ministerios con la presencia de Armando Benedetti

Durante la reunión, la ministra de Ambiente Susana Muhammad y la de Igualdad, Francia Márquez manifestaron su inconformidad frente a la presencia de Armando Benedetti como jefe de despacho.

"Respecto a Benedetti, pero no comparto presidente, su decisión, de traer a este Gobierno a estas personas que sabemos tienen gran parte de responsabilidad con lo que aquí está pasando", aseguró la también vicepresidenta Francia Márquez.

Las incomodidades con el nombramiento de Laura Sarabia

Además de las incomodidades por la presencia de Benedetti, varios ministros también se refirieron a la presencia de Laura Sarabia, que pasó del Dapre a la Cancillería.

""No me parecen en este gobierno las actitudes de Laura Sarabia con nosotros, conmigo, que me ha tocado decirle -'respéteme que soy la vicepresidenta'", dijo Francia Márquez.

Por otro lado, Gustavo Bolívar, director del DPS (Departamento para la Prosperidad Social), también mostró su incomodidad con el nombramiento de Benedetti y aseguró que la nueva ministra de Relaciones Exteriores debería estar en una posición distinta.

"Tanto Laura como Armando Benedetti, a pesar de que han sido importantes para este proyecto, deberían ocupar cargos menos importantes", aseguró el director.

La tensión entre Laura Sarabia y Gustavo Bolívar

Hubo un momento de tensión durante la reunión cuando la canciller Sarabia se refirió a la deportación de colombianos desde EE. UU.

La ministra aseguró que, a la llegada de un vuelo desde Panamá con connacionales deportados, no había presencia de funcionarios del DPS.

En ese momento, Gustavo Bolívar aseguró que aquellas afirmaciones no eran ciertas.

"Eso no es verdad, presidente, teníamos tres funcionarios allá y tengo aquí la foto. Laura está mintiendo presidente", aseguró Bolívar.

Respecto a la materia migratoria, el presidente Petro solicitó que se hiciera un fortalecimiento de los consulados colombianos para dar atención a los connacionales que estaban buscando salir de EE. UU. ante el panorama de las deportaciones.

Lo que dijo el presidente Petro sobre el trino con las coordenadas del ELN

El presidente Petro se refirió a un trino que él había emitido con las coordenadas de los campamentos del ELN y que causó revuelo.

El jefe de Estado le llamó la atención al Ministerio de Defensa y pidió al jefe de cartera Iván Velásquez una actuación inmediata respecto a estos campamentos.

"Al presidente le llega información que no le llega al Ejército, y que el presidente manda al Ejército, porque implica una acción militar inmediata", dijo el presidente.

Gustavo Bolívar dice que en los últimos 12 años Colombia ha entregado $100 billones en subsidios

Gustavo Bolívar se refirió a uno de los objetivos del DPS sobre la transición entre los subsidios y la economía popular.

En este punto, Bolívar reconoció que esta transición ha sido difícil porque hay beneficiaros que son reticentes a dejar los subsidios.

El director aseguró que en subsidios el gobierno de Colombia ha entregado casi 100 billones de pesos en 12 años, monto que, según Bolívar, podría haber ayudado a que miles de personas en pobreza pudieran crecer y hacer parte de la clase media.