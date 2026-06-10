CANAL RCN
Colombia

Insólito: encuentran paloma con una bolsa y cargadores en cárcel de Santander

El hecho quedó registrado en un video que posteriormente fue compartido en redes sociales.

Noticias RCN

octubre 06 de 2026
02:54 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Un insólito hallazgo fue reportado el pasado 4 de octubre por uniformados del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario. A través de un video los guardas revelaron que fue hallada una paloma al interior de la cárcel de Santander.

Capturan en Bogotá a tres presuntos apartamenteros; uno tenía brazalete electrónico del INPEC
RELACIONADO

Capturan en Bogotá a tres presuntos apartamenteros; uno tenía brazalete electrónico del INPEC

Hallan paloma con una bolsa que transportaba cargadores

Sin embargo, lo sorprendente del hallazgo no es el animal sino lo que llevaba consigo: elementos que al parecer iban a ser entregados a personas privadas de la libertad.

El hecho quedó registrado en un video que posteriormente fue compartido en redes sociales. En la grabación, el funcionario explica que la situación fue detectada aproximadamente a la 1:35 de la tarde.

Según el reporte realizado por el guardia, el ave fue encontrada con amarres en cada una de sus alas, los cuales estarían sujetos a la bolsa que transportaba. Debido al peso del elemento, la paloma no podía volar.

“Bueno, el día de hoy, siendo domingo 4 de octubre, las 13 horas y 35 minutos, se evidencia una paloma en el área de portal uno con este elemento para transporte, al parecer para enviar a los privados de la libertad. Miren a la paloma”, se escucha decir al uniformado.

Durante la inspección, el funcionario mostró la bolsa y procedió a detallar los objetos que fueron encontrados en su interior.

Entre los elementos decomisados se encontraban dos cables para cargador, además de un cable adicional.

Guardia del Inpec fue víctima de un intento de sicariato cuando salía de la cárcel Modelo de Bucaramanga
RELACIONADO

Guardia del Inpec fue víctima de un intento de sicariato cuando salía de la cárcel Modelo de Bucaramanga

“Se evidencia que tiene un amarre en cada ala y el elemento decomisado se evidencia el siguiente bolso mostrado. La paloma por el peso no puede volar. Vamos a mostrar acá para dejar en evidencia los elementos encontrados”, explicó el funcionario mientras mostraba al ave y los elementos hallados.

El guardia dejó constancia de lo ocurrido mediante la grabación y aseguró que el material tenía como propósito servir de registro y poner en conocimiento de los demás integrantes de la guardia la situación y posibles novedades relacionadas con este tipo de hechos.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Incendios

Estafaron a familia que había recuperado fondos para poder sobrevivir tras un incendio en Cartagena

Lluvias En Colombia

¿Por qué se están dando fuertes lluvias en el país a pesar del fenómeno de El Niño?

Santa Marta

Estudiante de ingeniería espera una cirugía de columna hace seis meses

Otras Noticias

Dólar

Dólar frenó su caída en Colombia y volvió a subir: así cerró este 6 de octubre

El dólar volvió a subir en Colombia este 6 de octubre de 2026 y cerró por encima de los $3.200. Consulte el precio de cierre y su comportamiento frente a la TRM.

Estados Unidos

Caso de presunta violación grupal en Cornell: ex alta fiscal de EE. UU. revisará actuación de la universidad

Ante estas críticas, la universidad decidió abrir una revisión externa encabezada por Yates, quien fue vicefiscal general entre 2015 y 2017.

NBA

Reconocida ciudad de Estados Unidos tendría franquicia de la NBA: propuesta toma forma

Invima

Invima prohíbe la venta de popular crema facial en Colombia

Artistas

El efecto BTS en Bogotá: revelan la millonaria cifra que movieron sus conciertos