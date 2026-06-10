Insólito: encuentran paloma con una bolsa y cargadores en cárcel de Santander

Un insólito hallazgo fue reportado el pasado 4 de octubre por uniformados del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario. A través de un video los guardas revelaron que fue hallada una paloma al interior de la cárcel de Santander.

Hallan paloma con una bolsa que transportaba cargadores

Sin embargo, lo sorprendente del hallazgo no es el animal sino lo que llevaba consigo: elementos que al parecer iban a ser entregados a personas privadas de la libertad.

El hecho quedó registrado en un video que posteriormente fue compartido en redes sociales. En la grabación, el funcionario explica que la situación fue detectada aproximadamente a la 1:35 de la tarde.

Según el reporte realizado por el guardia, el ave fue encontrada con amarres en cada una de sus alas, los cuales estarían sujetos a la bolsa que transportaba. Debido al peso del elemento, la paloma no podía volar.

“Bueno, el día de hoy, siendo domingo 4 de octubre, las 13 horas y 35 minutos, se evidencia una paloma en el área de portal uno con este elemento para transporte, al parecer para enviar a los privados de la libertad. Miren a la paloma”, se escucha decir al uniformado.

Durante la inspección, el funcionario mostró la bolsa y procedió a detallar los objetos que fueron encontrados en su interior.

Entre los elementos decomisados se encontraban dos cables para cargador, además de un cable adicional.

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“Se evidencia que tiene un amarre en cada ala y el elemento decomisado se evidencia el siguiente bolso mostrado. La paloma por el peso no puede volar. Vamos a mostrar acá para dejar en evidencia los elementos encontrados”, explicó el funcionario mientras mostraba al ave y los elementos hallados.

El guardia dejó constancia de lo ocurrido mediante la grabación y aseguró que el material tenía como propósito servir de registro y poner en conocimiento de los demás integrantes de la guardia la situación y posibles novedades relacionadas con este tipo de hechos.