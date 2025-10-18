CANAL RCN
Internacional

Tragedia en Brasil: 15 muertos en aparatoso accidente de bus

El grave accidente se registró en un ómnibus. De las víctimas, 11 son mujeres.

Tragedia en Brasil: 15 muertos en aparatoso accidente de bus
Foto: AFP

AFP

octubre 18 de 2025
09:00 a. m.
En las últimas horas, se confirmó que al menos 15 pasajeros de un ómnibus murieron por un accidente de tránsito en Pernambuco, Brasil, debido a causas que aún se investigan, informó la Policía.

El siniestro se produjo en una ruta la noche del viernes 17 de octubre luego de que el conductor perdiera el control del vehículo.

En el vehículo de transporte se movilizaban 30 pasajeros.

Detalles del trágico accidente de bus en Brasil

Un informe de la Policía de Tránsito en Pernambuco explica cómo se habría producido el accidente:

“El conductor entró en contramano y chocó contra unas rocas en el margen de la ruta; enseguida volvió al sentido correcto, chocó contra un terraplén de arena y volcó.

Las causas del accidente están siendo investigadas.

15 muertos en grave accidente en Brasil: 11 son mujeres

Los fallecidos registrados hasta ahora son 11 mujeres y cuatro hombres. Algunos pasajeros fueron derivados a centros de salud cercanos. La cantidad de heridos no fue confirmada.

Tampoco se informaron las localidades de destino y salida del ómnibus, que chocó en la región conocida como Agreste de Pernambuco.

El conductor sufrió heridas leves y pasó por un test de alcoholemia que dio resultados negativos, según la policía. Luego fue trasladado a una comisaría.

Algunos pasajeros fueron eyectados del vehículo, lo que indica que podrían haber estado sin cinturón de seguridad.

