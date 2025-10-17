Entre 300, agredieron a uniformados que capturaron a sujeto que portaba un arma de fuego sin permiso

En zona rural de Tumaco, Nariño, militares y unidades de la policía nacional fueron agredidas por 300 personas que intentaban impedir el traslado de un hombre detenido por el porte ilegal de armas.

Las asonadas se han convertido en un fenómeno común en el departamento, en el que la población civil es instrumentalizada por los grupos al margen de la Ley para evitar la acción de las autoridades. De hecho, van seis casos, en el último semestre, que han impedido las operaciones policiales.

Según el comandante de la Policía de Nariño, coronel John Jairo Urrea, el ataque registrado en el sector de la Guayacana se dio en medio de “un procedimiento de la Policía en el que fue capturada una persona con arma de fuego, que no presentaba ningún tipo de legalidad en su porte. Esta persona, al parecer, estaría vinculada con grupos que delinquen en la región”.

De acuerdo con el coronel Urrea, a los uniformados, que fueron rodeados por la población local, no les quedó de otra que dejar en libertad al sujeto que portaba un arma:

En palabras del comandante, “las comunidades, al parecer construidas por estos grupos, proceden a asonar a la Fuerza Pública y a llevarse a esta persona”.

Ejército y Policía advirtieron que se mantendrán en el territorio:

También el Ejército ha sido víctima de asonadas en el departamento de Nariño. En lo que va del año, al menos cuatro operaciones han sido impedidas por las comunidades que se ven “entre la espada y la pared”, al quedar expuestas a las amenazas de grupos armados en la región.

Sin embargo y tras el último ataque registrado en Tumaco, Policía y Ejército reafirmaron su compromiso de continuar adelantando operativos contra distintos delitos en el departamento.