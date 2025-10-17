CANAL RCN
Colombia Video

Entre 300, agredieron a uniformados que capturaron a sujeto que portaba un arma de fuego sin permiso

El hombre, de acuerdo con las autoridades, estaría relacionado con grupos al margen de la Ley que ejercen presencia en la región.

Noticias RCN

octubre 17 de 2025
01:38 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En zona rural de Tumaco, Nariño, militares y unidades de la policía nacional fueron agredidas por 300 personas que intentaban impedir el traslado de un hombre detenido por el porte ilegal de armas.

Las asonadas se han convertido en un fenómeno común en el departamento, en el que la población civil es instrumentalizada por los grupos al margen de la Ley para evitar la acción de las autoridades. De hecho, van seis casos, en el último semestre, que han impedido las operaciones policiales.

Según el comandante de la Policía de Nariño, coronel John Jairo Urrea, el ataque registrado en el sector de la Guayacana se dio en medio de “un procedimiento de la Policía en el que fue capturada una persona con arma de fuego, que no presentaba ningún tipo de legalidad en su porte. Esta persona, al parecer, estaría vinculada con grupos que delinquen en la región”.

Nueva asonada contra el Ejército: 400 personas atacaron a los uniformados
RELACIONADO

Nueva asonada contra el Ejército: 400 personas atacaron a los uniformados

Los uniformados no tuvieron de otra que dejarlo en libertad:

De acuerdo con el coronel Urrea, a los uniformados, que fueron rodeados por la población local, no les quedó de otra que dejar en libertad al sujeto que portaba un arma:

En palabras del comandante, “las comunidades, al parecer construidas por estos grupos, proceden a asonar a la Fuerza Pública y a llevarse a esta persona”.

Asonada enfrentó al Ejército e intentó impedir la captura de alias El Paisa, en Nariño
RELACIONADO

Asonada enfrentó al Ejército e intentó impedir la captura de alias El Paisa, en Nariño

Ejército y Policía advirtieron que se mantendrán en el territorio:

También el Ejército ha sido víctima de asonadas en el departamento de Nariño. En lo que va del año, al menos cuatro operaciones han sido impedidas por las comunidades que se ven “entre la espada y la pared”, al quedar expuestas a las amenazas de grupos armados en la región.

Sin embargo y tras el último ataque registrado en Tumaco, Policía y Ejército reafirmaron su compromiso de continuar adelantando operativos contra distintos delitos en el departamento.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Inpec

Guardianes del Inpec denunciaron abandono total del Estado: más de 10 tienen amenazas de muerte

Valle del Cauca

Bloqueo en la vía Cali – Buenaventura: millonarias pérdidas y miles de pasajeros afectados

Temblor en Colombia

¡Tembló masivamente en Colombia desde la madrugada de hoy 17 de octubre de 2025! Este es el reporte

Otras Noticias

Resultados lotería

Resultado Super Astro Sol: número y signo ganador hoy 17 de octubre de 2025

¡Siguen habiendo ganadores tras el sorteo del Super Astro Sol de este 17 de octubre! Descubra el resultado exacto aquí.

Redes sociales

Revelan nuevos detalles sobre una operación que antecedió la muerte de ‘Baby Demoni’

El testimonio de un amigo cercano revela nuevos detalles sobre un procedimiento reciente y las dudas que rodean la trágica muerte de la joven ‘influencer’.

Donald Trump

Exasesor del presidente Donald Trump se declaró no culpable de divulgar información clasificada

América de Cali

América de Cali se medirá contra los grandes de Europa: fue invitado a prestigioso torneo

Enfermedades

Tatuajes en los dientes: los riesgos para la salud bucal que advierten los expertos