Asonada enfrentó al Ejército e intentó impedir la captura de alias El Paisa, en Nariño

En las últimas horas se registró la asonada número 21 en lo que va del año, esta vez en la zona rural de Magüí Payan, en Nariño.

El hecho ocurrió cuando unidades del Ejército Nacional intentaban capturar a uno de los cabecillas de las disidencias de las Farc, conocido con el alias de “El Paisa”, presunto cabecilla logístico de los grupos armados organizados residuales Estructuras Franco Benavides y Urías Rendón.

Según las autoridades, aproximadamente 350 personas llegaron al lugar con el objetivo de impedir que los uniformados se llevaran al detenido. Los civiles rodearon a las tropas, generando una situación tensa y poniendo en riesgo el éxito de la operación militar.

Ya son 21 asonadas contra la Fuerza Pública en 2025

Pese al intento de obstrucción, el operativo logró completarse gracias a una maniobra de evacuación en un helicóptero Black Hawk del Ejército Nacional, en el cual fue trasladado el capturado. Las autoridades reportaron que no hubo enfrentamientos ni personas heridas durante el incidente.

Con este caso, ya son 21 las ocasiones en 2025 en las que comunidades han intentado impedir acciones de la Fuerza Pública contra estructuras ilegales, una situación que evidencia las crecientes dificultades para ejecutar operaciones militares en varias regiones del país.

Incautación de material durante la captura de alias El Paisa

Según el reporte del Ejército Nacional, en la operación se incautó un fusil M-16, una pistola, una escopeta, además de varios proveedores, munición y material logístico perteneciente a la estructura ilegal.

“Con este resultado, reafirmamos nuestro compromiso de neutralizar las estructuras criminales que afectan la seguridad en el suroccidente del país”, expresó el Ejército.