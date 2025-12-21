Continúan los homenajes a militares asesinados en el atentado terrorista en Aguachica

La tragedia tras el más reciente atentado contra un batallón de infantería en Aguachica hoy enluta a todo un país, pues siete fueron los uniformados que perdieron la vida y que hoy sus familias lamentan el suceso.

Tras días de incertidumbre, los cuerpos de las víctimas ya han sido entregados a sus respectivas familias para ser trasladados a sus ciudades de origen.

Víctimas fatales del atentado en Aguachica

Después de varias horas, las familias de los siete soldados ya tienen los cuerpos de las víctimas y ahora serán trasladados a distintas funerarias de la capital santandereana. Así mismo, en horas de la mañana de este domingo 21 de diciembre el batallón del Ejército de la quinta brigada rindió un homenaje con honores a los soldados que fueron traslados a sus ciudades de origen en Antioquia, Córdoba y Sucre.

“Iniciamos un proceso de acompañamiento a su familia. Los cuerpos ya fueron llevados, a través de la aviación militar, a las ciudades del destino para su acompañamiento y duelo. Lamentamos profundamente la pérdida de nuestros soldados. Continuaremos realizando operaciones militares para afectar a esta estructura”, explicó Gerson Iván Molina, comandante de la quinta brigada.

Los honores también se extendieron a Antioquia en donde fue recibido el cuerpo del joven militar Mateo Pino Pulgarín, de 23 años. Los restos del uniformado fueron recibidos por sus familiares con una calle de honor en donde una caravana fúnebre partió hacia la funeraria ubicada en el centro de la ciudad. Así mismo, la cuarta brigada rendirá homenajes en su memoria.

Brandon Valderrama, de 29 años, quien también fue víctima mortal de este ataque, tendrá sus respectivas exequias este lunes 22 de diciembre, sobre las 3:00 p.m., en Bucaramanga.

Autoridades reconocen fallas para contrarrestar el atentado

Por otro lado, Luis Emilio Cardozo, comandante del Ejército Nacional, explicó cuáles serán los cambios para reestructurar los planes de seguridad, ejecutar modificaciones y realizar inteligencia para anticipar dichos ataques.

“Nosotros todos los días trabajamos por fortalecer las capacidades y cada evento que nos sucede es una lección aprendida”, explicó el comandante Cardozo.