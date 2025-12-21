CANAL RCN
Colombia Video

VIDEO captó cómo dos ladrones se robaron un carro, se les apagó en la huida y los atraparon

El caso de hurto se registró en el barrio La Española de Engativá. Aunque los dos delincuentes intentaron huir corriendo, fueron capturados en flagrancia.

Noticias RCN

diciembre 21 de 2025
10:05 a. m.
En las últimas horas, la Policía Metropolitana de Bogotá confirmó la captura en flagrancia de dos hombres señalados del hurto de un vehículo particular en el barrio La Española, en Engativá.

El conductor del vehículo aceptó un servicio de transporte por app y al momento de recogerlo fue interceptado por los dos hombres que lo amenazaron de muerte con un cuchillo.

De acuerdo con la teniente coronel Paula Güiza, comandante de la estación de Policía de Engativá, el vehículo hurtado se les apagó en plena huida.

Ladrones capturados cuando se les apagó el carro que había robado

La víctima manifestó que tres hombres lo abordaron mediante la solicitud de un servicio de plataforma y, mediante intimidación con arma cortopunzante lo despojaron de sus pertenencias y del vehículo.

En videos de cámaras de seguridad quedó registrado el momento exacto en el que el vehículo que iba en marcha se detiene y en escasos segundos los delincuentes deciden escapar corriendo.

El automóvil se apagó metros más adelante y, gracias a la oportuna reacción, se permitió interceptar a los presuntos responsables.

Los dos ladrones de Engativá fueron enviados a la cárcel

Los dos capturados fueron dejados a disposición de la autoridad competente, mientras que el vehículo fue recuperado. Uno de ellos tenía anotaciones por el delito de hurto.

La Mebog confirmó que, en lo corrido del año 2025, en la localidad de Engativá se ha logrado la captura de más de 1.787 personas por diferentes delitos y la recuperación de 67 vehículos.

