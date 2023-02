"Están creando un monstruo burocrático que va a ser la Adres": Andrés Forero sobre la reforma a la salud

Al Congreso de la República no llegó solamente la reforma a la salud del gobierno del presidente Gustavo Petro, ayer mientras fue presentado este texto, desde el Centro Democrático también radicó un "anteproyecto" que tendría el objetivo de mejorar el sistema de salud colombiano.

Este documento fue radicado ante la secretaria general de la Cámara por el representante Andrés Forero, quien hace parte de la comisión séptima de esta corporación y ha hecho varios reparos sobre la reforma que fue presentada por el Ministerio de Salud, en cabeza de la ministra Carolina Corcho.

En sus palabras, este texto alternativo plantea una serie de propuestas para tratar de avanzar en la cobertura regional y fortalecer el sistema actual. También señala que debe haber un salvamento para las entidades del sector salud como las EPS e IPS. Él afirma que desde la oposición le harán contrapeso a la reforma presentada por el Gobierno.

¿Qué cree que diferencia a las propuestas de reforma?

Nos diferencia que nosotros no estamos a favor de la estatización. Nosotros reconocemos que hay problemas, sobre todo en las zonas rurales, pero estamos un poco en sintonía con lo que planteaba en su documento el ministro Gaviria, porque no consideramos que para mejorar el sistema de salud en las zonas rurales y dispersas tengamos que poner en riesgo un sistema que funciona relativamente bien en las zonas urbanas. Sencillamente, ahí se requiere una participación más fuerte del Estado, pero no hacer lo que está haciendo el Gobierno, donde básicamente vemos que está creando un monstruo burocrático que va a ser la Adres.

¿Cuáles son esos reparos que ustedes le hacen al proyecto que presenta el gobierno del presidente Petro?

Al proyecto del gobierno me parece que fue peor de lo que estaba previsto. El Gobierno, antes de que se radicara el texto, había negado que iba a darle un protagonismo mayor a alcaldes y gobernadores y la verdad que es evidente que quienes van a manejar los fondos regionales de salud van a ser los alcaldes y gobernadores, obviamente eso nos genera una preocupación alta.

Adicionalmente, el Presidente y el ministro del Interior le mintieron a los colombianos, dijeron la semana pasada que no iban a acabar con las EPS y finalmente sí están marchitándolas de manera progresiva, les están quitando prácticamente todas sus funciones y de cierta forma la están convirtiendo en unas prestadoras de salud. Están acabando con ellas.

Hay muchos interrogantes, nos parece un despropósito que pretendan meter una reforma dentro de la reforma. Autorizar al presidente, es uno de los artículos, a que él prácticamente pueda hacer otra reforma sin necesidad del Congreso y eso nos parece preocupante, porque quién se haría cargo del aseguramiento de la salud. Esto en ningún caso es constituido, esa arquitectura o avance social están construidos en un ejercicio de prueba y error durante estos últimos 30 años, es como dar un salto al vacío.

No hay claridad de cuánto va a costar. Yo un poco haciendo revisión es una sumatoria que, posiblemente, me queden cosas por fuera, pero puedo cuantificar entre 43.5 y 49 billones de pesos. Yo sí quisiera que nos dijera el ministro de Hacienda si dio el aval fiscal y de dónde van a salir los recursos para efectuar la reforma de la ministra Corcho.

¿Usted considera que habría una centralización del sistema de salud?

No, yo la verdad pienso que no se están centralizando las atenciones, más bien están fragmentando todo el manejo de recursos, están creando una serie de fondos sin unas responsabilidades claras, todo es bastante confuso y están dando al Estado unas responsabilidades que no tiene capacidad.

La Adres no tiene capacidad técnica y administrativa para hacerse cargo de todas las responsabilidades. Las EPS han logrado todo ese proceso y esa capacidad técnica en un proceso de 30 años, el Gobierno está botando todo eso a la basura, tratando de reinventar con unos riesgos que todos conocemos.

La Adres no tiene capacidad técnica y administrativa para hacerse cargo de todas las responsabilidades

En la propuesta del Centro Democrático hablan de que van a haber unas medidas de salvamento para las entidades del sector, ¿cómo sucedería eso?

Ahí hablamos de crear un fondo de garantías, obviamente se requeriría unos aportes adicionales para que ese fondo eventualmente, como funciona con algunas entidades financieras, permita acudir con esos recursos en caso de que hay una situación dramática.

Adicionalmente, lo que hemos visto es que no existe claridad de la liquidación de algunas de las compañías de salud, entonces este proyecto también busca crear como ese marco y este fondo de garantías que nos parece que sería no un colchón suficiente, pero sí nos permitiría dar una respuesta inicial a muchas de las problemáticas que se generan cuando una las EPS e IPS, entran en una situación de desfinanciamiento, en una situación de liquidación.

Desde la oposición, ¿cómo piensan hacerle contrapeso a la reforma a la salud del Gobierno?

La forma en que lo haremos es de manera democrática, con argumentos, datos y cifras. Nosotros hemos estado desenmascarando muchas de las medias verdades de la ministra Corcho y yo creo que eso termina pesando en la opinión pública.

Lo que queremos es que podamos hablar con nuestros compañeros de comisión, podamos hacerlos entrar en razón sobre los riesgos que suponen esta reforma refundacional de la ministra Corcho, donde cuando uno lee el articulado, quedan más dudas que claridades. Realmente, es muy confuso y quedan muchos vacíos que vamos a discutir. En este caso consideramos que el remedio puede ser mucho peor que la enfermedad.

La vicepresidenta Francia Márquez dijo que el sistema colombiano debería parecerse al cubano, ¿qué opina sobre esto?

Creo que está desenfocada la señora vicepresidenta, ella desconoce que Colombia tiene 26 de los 60 mejores hospitales de América Latina, Cuba creo que no tiene ninguno como tal, la infraestructura hospitalaria cubana es bastante mala, las misiones de los médicos cubanos también son bastante complicadas, de hecho, hay denuncias de que cuando hacen misiones al extranjero, de cierta forma son sometidos a un régimen que casi de esclavitud.

Es importante reconocer los retos que aún le quedan al sistema de salud colombiano, eso nosotros no lo negamos, hay varias cosas por mejorar, pero nos parece que es una falta de respeto desconocer los grandes avances que hemos tenido en materia de salud.

¿Está de acuerdo con las marchas que han sido convocadas por el Gobierno y la oposición?

Eso es una cuestión de libertad de cada quien. Lo que sí critico es la marcha el día de hoy (14 de febrero) donde el presidente convocó a sus seguidores a marchar supuestamente para respaldar una reforma donde se conocía el texto de solo una de esas tres reformas que iban a apoyar y adicionalmente se equivocó convocando a las mismas manifestaciones que previamente la oposición había convocado. Me pareció irresponsable y estoy de acuerdo en que los organizadores de la marcha de la oposición hayan decidido cambiar el día porque ante esa irresponsabilidad, se tiene que actuar con mucha prudencia.