Felipe Arias y el poder del perdón en su vida

#SinLibreto, el programa que le da reconocimiento a las personas que realmente lo merecen, tiene una nueva entrega y en esta oportunidad se trata de un diálogo con el periodista de Noticias RCN, Felipe Arias, quien estuvo contando algunas de sus impactantes historias que le ha tocado conocer a lo largo de sus más de 30 años ejerciendo la profesión.

“No se quede callado denuncie”

Estaba muy inquieto porque en la continuidad de los noticieros tocábamos temas orden público, política, deporte y entretenimiento, en la época de atentados, masacres, secuestros. La gente no tenía un espacio para que la gente denunciara sus cosas. Cuando yo lo propuse los mismos compañeros me decían ‘déjele eso a los periódicos locales’, pero yo decía que la gente debe ser mucho más importante para nuestro orden en la continuidad y entonces dije que ellos mismos fueran los que grabaran los videos.

Hace 18 años fue la creación del proyecto y en ese entonces los celulares no tenían cámara entonces me tocaba irme a mí con una camarita donde estaba la gente para grabar la nota.

Inicios de Felipe Arias

Empecé en una estación de radio llamada Veracruz Estéreo. Tenía 18 años acababa de salir del colegio, estaba esperando entrar al servicio militar y mi pasión era la radio musical juvenil en inglés.

A mí me dieron el horario más de difícil porque era de 12 de la noche a 6 de la mañana.

Más de 30 años en el periodismo

Es un trabajo honesto. Son 33 años ejerciendo y como me amanecía con la gente desde eso soy muy dado a estar en constante comunicación con las personas. Mis vivencias personales han hecho que me sensibilice. Tuve problemas con mi padre, me tocó estudiar y trabajar al mismo tiempo y ahí entiendo las necesidades de las personas.

Cambio en su idea del periodismo

Tuve una época en la que empecé a ascender de una manera muy fuerte en el periodismo político. Cubría todos los viajes presidenciales, estuve mucho con presidentes como Pastrana, Samper, Uribe, Santos.

Todos ellos tenían diferentes momentos: el presidente Samper era de un humor muy fino, pero estaba muy emproblemado por supuestamente recibir dineros del Cartel de Cali y ese humor se le había bajado. Pastrana era demasiado amable, conmigo en particular lo era, viajé mucho con él por diferentes partes del mundo. El presidente Uribe era muy trabajador, trasnochador, madrugador, quería aprender todo el día, nos corchaba a todos con preguntas que teníamos que estudiar. Con el presidente Santos también pude vivir otra etapa del periodismo, estar cerca de George Busch, Barack Obama y cuando me acerco mucho al poder perdí el sentido de lo que es la realidad.

Yo no soy ese, yo vengo de una ciudad pequeña, vengo de dificultades haciéndome a pulso, yo no puedo empezar a perder mi esencia ni creerme más de los demás. Entonces estábamos en un encuentro del presidente Santos con Obama, terminamos en la Casa Blanca hablando y yo me dije ‘yo no puedo ser este’, ya estoy muy alejado de la gente.

Viniendo en el avión me dije: yo no soy nada. Qué hacía yo en la Casa Blanca hablando de tú a tú con Barack Obama y hoy estoy caminando en la Avenida El Dorado sin que nadie me recoja.

Al otro día me voy a Altos de Cazuca donde había familias que se turnaban para comer y dije que acá era donde tenía que estar en mi periodismo, entonces renuncie al periodismo político.

Paro cardíaco en marzo del 2021

Yo creo que fueron muchas razones por las que me dio un infarto hace ya dos años. Llevaba un ritmo alto porque yo me cargo mucho con las necesidades o problemas de otras personas. Ya ahora he aprendido a sopesar y decir que hago hasta donde yo pueda hacer.

Tenía un gran desbalance en la alimentación y pues me levantaba a las 3 de la mañana a correr porque yo presentaba el noticiero de la mañana. Mi esposa me decía que cuándo iba a pensar en mí, que no hacía sino viajar y yo la verdad no estaba escuchando. Me tocó frenar en seco y me frenaron en seco porque tuvieron misericordia conmigo.

Cuatro arterias coronarias estaban obstruidas y el corazón no podía funcionar más. El cardiólogo me dijo cuando yo llegué que con una sola arteria obstruida uno se muere y yo tenía las cuatro y finalmente la logré.

Familia de Felipe Arias

Como esposo y padre me falta mucho. Tengo muchos aspectos de los cuales tenga que aprender y mejorar. Tengo que cambiar muchas cosas.

Como padre me falta ser más duro, no soy capaz de ser duro con mis hijos. Mi esposa me pelea porque me dice que no sea así. Estoy en estos momentos en una especie de tratamiento con profesionales para poder ser más firme con ellos. Soy mucho amor, pero eso también les hace mucho daño a los adolescentes.

Me encanta abrazar a los demás. Prometí cuando estaba en la UCI que si Dios me permitía salir de allí iba a abrazar a los otros como me enseñó el profe Luis Fernando Montoya, ‘el campeón de la vida’.

El sentido del perdón

Yo empecé a entrar en el tema del perdón cuando conozco a Alexis el ‘pulpo’ Viera, exarquero del América de Cali y le puse el reto de perdonar a quien le disparó en la cárcel.

Claro… yo llevaba a la gente a pedir perdón, pero yo tenía mi corazón con resentimiento hacia mi padre. Por temas del alcohol vi peleas en mi casa y le cogí resentimiento. Más adelante me tocó a mí valérmelas solo en la vida. Pude ir a perdonar a mi papá, él se murió de cárcel, fui hasta la clínica, me quedé solo con él un rato, lo perdoné, le pedí perdón y eso es sanador.

Periodistas que ha admirado

Siempre admiré a Javier Darío Restrepo. Más que periodista, mejor ser humano. Reunía todos los principios de valores y sin duda Juan Gossain, una eminencia para mí.