“Junior tiene 10 millones de hinchas y es el más grande de todos”: Sebastián Viera

Uno de los máximos ídolos de la historia del Junior de Barranquilla como lo es Sebastián Viera volvió a dar de qué hablar en los últimos días luego de referirse a su salida del club tiburón y la cantidad de aficionados que según él tiene el rojiblanco.

Después de más de 12 años vistiendo los colores del Junior y defendiendo el arco del Metropolitano, Viera tuvo una enorme despedida del club de sus amores hace algunas semanas al no ser tenido en cuenta por Hernán Darío ‘Bolillo’ Gómez, extécnico del equipo.

Aunque en varias oportunidades el arquero uruguayo ha dejado en claro que se trató únicamente de una despedida del Junior más no de su carrera profesional, lo cierto es que con 40 años ha sido complicado conseguir nuevas oportunidades en los países que desea y de no obtener una buena oferta en los próximos meses, el ídolo del juniorismo colgará los guayos.

Así lo dejó claro en entrevista con El País de Uruguay, donde expresó que no existe ninguna posibilidad de jugar en Peñarol y que si no es uno de los destinos que él quiere, se retira profesionalmente.

“Fue una despedida muy linda, con 50.000 personas. Fue espectacular. Si me tengo que retirar hoy, lo hago tranquilo. Ya dije que, si no me salía algo de Nacional, Arabia o Estados Unidos, dejaba. Y lo sigo manteniendo”, dijo respecto a la despedida que recibió en el Metropolitano de Barranquilla.

Hinchada del Junior

Viera levantó polémica en redes sociales luego de referirse a la cantidad de aficionados que, según él, tiene el Junior de Barranquilla, pues aseguró que son cerca de 10 millones de hinchas, una cifra impensada para muchos debido a que la cantidad de habitantes de Barranquilla no supera los dos millones y esta es la zona del país donde se vive más la pasión por el club.

“Son 10 millones de hinchas y es el equipo más grande de todos. Jugué 12 años y medio y fui capitán en 11. Te exigen como en Nacional: tenés que ir a rendir; no esperan procesos, sino rendimientos. Por algo te pagan lo que te pagan y tenés las comodidades que tenés”, aseguró el arquero.

Por sus declaraciones, cientos de hinchas criticaron las cifras que dio sobre los aficionados del Junior y las pocas posibilidades de que eso sea cierto.

Finalmente, Viera se refirió a lo que se dedica actualmente y manifestó que está muy tranquilo, disfrutando de su familia y las cosas que no había podido hacer durante toda su carrera profesional.

“Estoy tomándome seis meses para ir aprendiendo cosas nuevas, para disfrutar un poco. Ya el año que viene, si (no surge nada y) no juego más al fútbol, iré hacia donde me gusta, que es la gerencia deportiva. Estoy buscando hacer cosas que no he hecho en 22 años de carrera”, concluyó.