Katherine Miranda: “El Gobierno está manejando el presupuesto con irresponsabilidad y clientelismo”

Miranda advirtió que los recortes anunciados por el Gobierno Nacional son insuficientes frente a la magnitud del déficit fiscal. “Es absolutamente irresponsable una reducción de solo 10 billones de pesos.

“El déficit puede llegar a 40 billones de pesos”

Ya venimos con déficits de 15 billones en 2024, 12 en 2025 y podría llegar hasta 26 billones en 2026. Incluso, entidades como el Comité Autónomo de la Regla Fiscal o el Banco de la República estiman que el hueco podría alcanzar los 40 billones”, afirmó.

La congresista explicó que el flujo de caja de la Nación se ha reducido drásticamente: “Hace unos años la Nación tenía una caja diaria de 20 o 30 billones; hoy es de apenas 1.5 billones. Eso se refleja en sectores como salud o educación, donde no hay recursos suficientes para cumplir con los pagos”.

“El derroche en burocracia es absoluto”

Según Miranda, mientras el Gobierno alega falta de recursos para programas sociales, se han incrementado los gastos de funcionamiento en varios ministerios. “En 2024 la burocracia subió 7 billones, en 2025 otros 5 billones y para 2026 vuelve a aumentar. Ministerios como Transporte incrementaron su planta un 40% y Comercio un 27%”, señaló.

La representante también expresó preocupación por el aumento de 300.000 millones de pesos al Fondo Paz, adscrito a Presidencia. “Ya hemos visto cómo ese fondo se usa para eventos, buses y almuerzos. En plena época preelectoral, eso huele a clientelismo puro y duro”, denunció.

Asimismo, criticó el recorte del 47% al presupuesto de la Defensoría del Pueblo, lo que, según ella, reducirá la presencia territorial en zonas con fuerte actividad de grupos armados. “Es un golpe a una entidad clave para la protección de derechos y las alertas tempranas”, advirtió.

“Vamos a hacer todo lo posible para hundir la reforma tributaria”

Miranda insistió en que el presupuesto fue diseñado para amarrarse a la nueva reforma tributaria, lo cual calificó como un error técnico y político. “El Gobierno pretende incluir la ley de financiamiento como ingreso corriente, y eso no es así. Es ilegal e incierto”, explicó.

La congresista fue enfática al afirmar que su bancada no apoyará una nueva carga fiscal para los ciudadanos: “El país no está para una reforma tributaria. Golpea a los estratos más bajos. Desde el Congreso haremos todo lo posible para hundirla, y creo que tenemos los votos”.