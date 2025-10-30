CANAL RCN
Colombia

Envían a la cárcel al joven que asesinó a su hijastro a puñaladas en Montería

El hombre de 22 años aceptó haber matado a su hijastro en medio de una discusión.

Foto: Fiscalía

Noticias RCN

octubre 30 de 2025
03:50 p. m.
En las últimas horas, Ever Luis Álvarez Bassa, de 22 años, fue judicializado por su presunta responsabilidad en el homicidio de su hijastro, ocurrido el pasado 26 de octubre en el barrio Villa Cielo, al suroriente de Montería.

De acuerdo con las investigaciones adelantadas por un fiscal de la Brigada de Homicidios de la Seccional Córdoba, los hechos se produjeron en medio de una riña familiar dentro de la vivienda que compartía el procesado con su pareja y la víctima, un joven de 23 años, contemporáneo con él.

Según el expediente, la discusión escaló hasta que Álvarez Bassa habría atacado al joven con un arma cortopunzante, causándole una grave herida en el pecho.

Aceptó que mató a puñaladas a su hijastro

El joven herido con arma blanca en el interior de la vivienda fue trasladado de inmediato a un centro asistencial, pero pese a los esfuerzos médicos falleció minutos después debido a la gravedad de la lesión.

Las autoridades fueron alertadas y la Policía Metropolitana de Montería acudió al lugar de los hechos para detener al presunto agresor, quien no opuso resistencia y fue dejado a disposición de la Fiscalía.

Los peritos judiciales realizaron la inspección técnica al lugar y recolectaron material probatorio que permitió sustentar la acusación por homicidio agravado ante el juez de control de garantías, donde aceptó su culpabilidad en el crimen.

Envían a la cárcel a padrastro que mató a su hijastro a puñaladas

Durante las audiencias concentradas, el fiscal del caso expuso los elementos materiales probatorios que señalaban a Álvarez Bassa como autor directo del ataque.

En la diligencia judicial, el hombre aceptó los cargos imputados por la Fiscalía y manifestó arrepentimiento por los hechos.

Sin embargo, dada la gravedad del delito, el juez determinó imponerle una medida de aseguramiento en centro carcelario, mientras continúa el proceso en su contra.

