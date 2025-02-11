CANAL RCN
¿Cómo va la erradicación de cultivos ilícitos en 2025? Esto dice Mindefensa

Expertos advierten que la disminución en la erradicación de cultivos ha sido crítica en lo que va del año.

noviembre 02 de 2025
02:16 p. m.
Este año van algo más de 5.600 hectáreas de cultivos coca erradicadas en el país, una cifra preocupante para muchos pues, comparada con el último año del anterior gobierno en 2022, la reducción es evidente.

Ese año se erradicaron 68.893 hectáreas, lo que demuestra que las cifras de 2025 no alcanzan ni el 10% de lo registrado hace 3 años.

Descenso histórico en la erradicación

Las cifras oficiales del Ministerio de Defensa indican que en 2023, se registraron 20.325 hectáreas erradicadas, un descenso drástico si se compara con 2022.

En 2024, la cifra siguió cayendo hasta llegar a 9.403 hectáreas. Expertos atribuyen esta disminución al proyecto de paz total y a la posición del gobierno frente lo que se debe hacer en la lucha contra los cultivos ilícitos.

Esto, debido a que los cultivos ilícitos siguen siendo una de las principales fuentes de ingreso de los grupos criminales con los que el Gobierno Nacional ha intentado negociar.

A esto, se suma la prohibición de la aspersión aérea con glifosato, dictada por la Corte Constitucional desde 2015, y que para muchos representa un golpe a esa lucha contra los cultivos de uso ilícito.

La erradicación más baja en 100 años

Expertos advierten también que los grupos armados están camuflando los cultivos de hoja de coca para fortalecer su economía ilegal y evitar que sean detectados por los satélites.

Además, estarían perfeccionando las técnicas de laboratorio para lograr producir más de 3.000 toneladas de cocaína.

Las mismas cifras del Mindefensa indican que los resultados en destrucción de cultivos de hoja de coca durante la administración del presidente Gustavo Petro, son los más bajos de los últimos 100 años.

