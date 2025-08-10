Escándalo por presunta corrupción que salpica al hermano de Daniel Quintero: podría ir a prisión

El Área Metropolitana del Valle de Aburrá, autoridad encargada de articular la gestión ambiental y de movilidad entre Medellín y los municipios aledaños, se encuentra en el centro de un nuevo escándalo por presunta corrupción administrativa.

Esta semana fueron capturadas tres personas presuntamente involucradas en una red de contratos irregulares entre la entidad y el Cuerpo de Bomberos de Itagüí, caso que ahora apunta hacia Miguel Quintero, hermano del exalcalde de Medellín y actual precandidato presidencial, Daniel Quintero.

Escándalo por presunta corrupción que salpica al hermano de Daniel Quintero

En las próximas horas, un juez de Medellín definirá si los tres detenidos son enviados a prisión mientras avanzan las investigaciones.

Según el fiscal del caso, detrás de la adjudicación irregular de los contratos aparece el nombre de Miguel Quintero, señalado como uno de los responsables de direccionar las entregas hacia el contratista Cadavid, junto con Álvaro Villada, integrante de la estructura interna del Área Metropolitana.

Los responsables de las entregas de los contratos a Cadavid fueron Miguel Quintero y, desde el interior de la entidad, Álvaro Villada, quien era el encargado de negociar con Cadavid las coimas.

Se han detectado al menos 15 irregularidades de la administración anterior

Las revelaciones desataron una reacción por parte de la actual directora del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, Paula Palacio, quien responsabilizó directamente a la anterior administración de haber extendido los actos de corrupción más allá del gobierno distrital.

La corrupción de Daniel Quintero no tuvo límites. Trascendió de Medellín también al Área Metropolitana del Valle de Aburrá.

La funcionaria precisó que las auditorías internas ya detectaron al menos 15 irregularidades adicionales en distintos contratos y convenios firmados durante el periodo anterior, por un valor cercano a 200 mil millones de pesos.

Cerca de 200 mil millones de pesos divididos en muchos contratos, en contratos millonarios que celebró la anterior administración del Área Metropolitana.

Ahora, de acuerdo con la Fiscalía, los tres capturados deberán responder por los delitos de celebración indebida de contratos y peculado por apropiación, mientras continúan las investigaciones para determinar el papel exacto de Miguel Quintero dentro de la presunta red de corrupción.